Najnowszy sondaż CBOS ujawnia zaciętą walkę o głosy, z Koalicją Obywatelską i PiS idącymi łeb w łeb.

Oba ugrupowania, zarówno KO, jak i PiS, uzyskały identyczne poparcie na poziomie 30 procent, co wskazuje na wyrównany wyścig.

Jakie inne partie znalazły się w sondażu i kto mógłby liczyć na mandaty, gdyby wybory odbyły się dziś?

Z najnowszego sondażu partyjnego przeprowadzonego przez CBOS wynika, że niemal tyle samo osób popiera Koalicję Obywatelską, co Prawo i Sprawiedliwość. Gdyby wybory parlamentarne w Polsce odbyły się w połowie sierpnia 2025, to na czele stawki znalazłaby się Koalicja Obywatelska.

Prawo i Sprawiedliwość z takim samym poparciem, jak Koalicja Obywatelska

Na ugrupowanie skupione wokół Donalda Tuska chciałoby zagłosować 30 proc. Polaków. Premier jednak wcale nie ma powodów do wielkiej radości. Bo dokładnie tyle samo osób chciałoby oddać głos na PiS, czyli poprzeć partię Jarosława Kaczyńskiego. W porównaniu z poprzednim sondażem CBOS, z lipca, KO ma wynik lepszy o 2 punkty proc., a PiS o 3 punkty proc.

Kolejne miejsce w najnowszym badaniu zajęła Konfederacja z poparciem na poziomie 12 proc. Dalej w zestawieniu znalazły się ugrupowania:

Lewica z wynikiem 7 proc.

partia Razem, która mogłaby liczyć na 5 proc.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 3 proc.

Polska 2050, otrzymała w badaniu 2 proc.

Polskie Stronnictwo Ludowe, które popiera jedynie 1 proc. badanych

9 proc. osób biorących udział w badaniu zadeklarowało, że nie wie, na jakie ugrupowanie zdecydowaliby się zagłosować, gdyby teraz odbyły się wybory do Sejmu.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 18–21 sierpnia 2025 r. metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10 proc.) na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

