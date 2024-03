Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 22.03.2024

Krzysztof Bosak nie gryzie się w język krytykując działania UE, mówi o wariactwie i nie wyklucza polexitu!

brg 10:45 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Narastają napięcia wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Protesty rolników w wielu krajach Starego Kontynentu wymierzone są głównie w Zielony Ład. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka kolejne pomysły Brukseli to już wariactwo, które może doprowadzić do bankructwa Polski, uważa lider Konfederacji. - Jeżeli Unia Europejska pójdzie cała naprzód w to wariactwo, to będzie trzeba z tego uciekać - mówił gość "Sedna Sprawy"