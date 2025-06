Paweł Kukiz: "Rozmawiam z Konfederacją o moich postulatach"

Rozmawiam z Konfederacją o moich postulatach i jeżeli te postulaty przez Konfederację zostaną zaakceptowane, a ja im nie będę przeszkadzał w ich taktyce politycznej no to nie widzę żadnych przeszkód by z Konfederacją połączyć siły. Trwają rozmowy o postulatach. A jeżeli one zostaną pozytywnie z mojej perspektywy rozegrane no to wtedy na pewno będę rozmawiał o takim większym zbliżeniu do Konfederacji - opowiada Paweł Kukiz