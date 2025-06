Sąd Najwyższy wyznaczył termin posiedzenia, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Decyzja zapadnie 1 lipca (czyli w przyszły wtorek) o godzinie 13:00. To kluczowy moment dla polskiej polityki, który z pewnością wzbudzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej. W II turze wyborów prezydenckich przeprowadzonych 1 czerwca wygrał Karol Nawrocki, zdobywając 50,89 proc. głosów. Sprawa jest o tyle istotna, że do Sądu Najwyższego wpłynęły tysiące protestów kwestionujących wynik wyborów.

- Sąd Najwyższy informuje, że posiedzenie jawne w celu podjęcia uchwały w przedmiocie stwierdzenia ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 18 maja 2025 r. i 1 czerwca 2025 r. zostało wyznaczone na 1 lipca 2025 r. o godz. 13:00, sala A – czytamy w komunikacie Sądu Najwyższego.

Warto zaznaczyć, że do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 50 tysięcy protestów z całego kraju, z czego zarejestrowano ponad 10 tysięcy. Dotychczas SN za zasadne, bez wpływu na wynik wyborów, uznał trzy protesty przeciw wyborowi prezydenta, kolejne 115 pozostawiono bez dalszego biegu. SN zlecił oględziny kart wyborczych, co w praktyce oznacza przeliczenie głosów w kilkunastu obwodowych komisjach wyborczych.

O ważności wyboru prezydenta RP rozstrzyga Sąd Najwyższy w składzie całej kwestionowanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Uchwała w tej sprawie zapada na jawnym posiedzeniu w ciągu 30 dni od podania wyników wyboru do publicznej wiadomości. Oznacza to, że ostatnim dniem, do którego powinno zapaść to rozstrzygniecie, jest 2 lipca. SN wyznaczył też datę dwóch posiedzeń, które dotyczą protestów wyborczych przeciwko wyborowi prezydenta. Odbędą się one w kwestionowanej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN 27 czerwca o godzinie 9 oraz 11.

