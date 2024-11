Palikot stracił zachwycającą kamienicę w Lublinie! Nagrywał w niej kulinarno-alkoholowe występy

Słynna kamienica Palikota zmienia właściciela

W mediach społecznościowych Janusz Palikot przez lata publikowała zdjęcia i filmy, na których pił wódkę. Często w towarzystwie Kuby Wojewódzkiego. Znaczna cześć występów nagrywana była w kuchni rodzinnej kamienicy Palikota na lubelskim Starym Mieście. Te internetowe nagrania są dziś jedną z przyczyn kłopotów przedsiębiorcy – celebryty, ponieważ oskarżony jest o promowanie alkoholu. 18 listopada odbyła się rozprawa w tej sprawie.

W kamienicy przy ul. Archidiakońskiej 9 w Lublinie Palikot mieszkał wspólnie z żoną i dwójką dzieci od 20 lat. - To jest mój dom, to jest moje miejsce. Dużo jeżdżę po Polsce. Rano odwożę dzieci do szkoły, wsiadam w auto i pędzę do Warszawy. Zawsze staram się nocować w domu. Tu odpoczywam. Jeden dzień w Lublinie wystarcza mi za tydzień urlopu – podkreślał w wypowiedzi, której udzielił niegdyś „Gazecie Wyborczej”.

Okazuje się, że Palikot stracił jednak swoją kamienicę. Portal Jawny Lublin informuje, że zmieniła ona właściciela. - Coraz częściej można tu spotkać bagażowe furgonetki, na które pakowane są zabytkowe meble i inne dużych rozmiarów rzeczy. Jak w czwartek, gdy biały bus zabierał krzesła i zabytkowy kredens – relacjonuje lokalny serwis.

- W księdze wieczystej nieruchomości pojawiła się już wzmianka o wpisie nowego właściciela. XV-wieczna kamienica (dawny dom wikariuszy) przechodzi w ręce poznańskiej spółki Specivest. To właśnie na rzecz SPECINVEST sp. z oo Beta Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowa była ustanowiona na budynku hipoteka wielokrotnie przekraczająca wartość nieruchomości – 39 mln 250 tys. zł. Specinvest należy do Tomasza Gołębiewskiego (rocznik ’73), poznańskiego przedsiębiorcy, właściciel marki kosmetyków Semilac – informuje Jawny Lublin.

Nieruchomości zajęte za długi

Portal donosi, że rodzina Palikotów posiadała także drugą kamienicę na Starym Mieście – Dom Złotnika na ul. Złotej. Jej właścicielem oficjalnie była spółka Kresy. Jednak już w rok po zakupie tego obiektu w 2021 r. kamienica została objęta hipoteką wysokości 1,76 mln zł. – było to zabezpieczenie pożyczki od CK Money. Przedsiębiorstwo to przejęło kamienicę. I nie była to jedyna nieruchomość Palikota zajęta właśnie przez CK Money.

