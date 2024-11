Tak pobyt w areszcie zmienił Janusza Palikota. Zdjęcia z sali sądowej mówią wszystko

PKW podjęło decyzję w sprawie PiS. Wiadomo, co z ich sprawozdaniem finansowym

Czarne chmury zbierały się nad Januszem Palikotem, byłym parlamentarzystą i znanym biznesmenem, już od jakiegoś czasu. Ostatecznie mężczyzna został zatrzymany w czwartek (3.10) przez funkcjonariuszy CBA w związku ze śledztwem dotyczącym doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 mln zł (WIĘCEJ: Tak wyglądał Janusz Palikot, gdy dowieźli go na przesłuchanie. Nonszalancki strój zwracał uwagę. W ręku dzierżył różową torbę [ZDJĘCIA]).

Tymczasem w Warszawie Palikot, razem m.in. z Kubą Wojewódzkim, oskarżeni są o nielegalne reklamowanie alkoholi wysokoprocentowych. Według śledczych były poseł od 2 października 2020 r. do 7 stycznia 2023 r. na swoim profilu społecznościowym zamieścił 264 materiały, z czego 181 nagrania wideo i 83 zdjęcia, w których reklamował napoje alkoholowe. Dodatkowo śledczy ustalili, że na profilu Kuby Wojewódzkiego od 21 kwietnia 2021 r. do 7 stycznia 2023 r. zamieszczono 12 materiałów, w których reklamowano alkohol. Najpierw wyrokiem nakazowym Wojewódzki i Palikot zostali uznani za winnych i otrzymali karę grzywny. Zgodnie z wyrokiem Palikot ma zapłacić 80 tys. zł. Gwiazda TVN i ich wspólnik Tomasz Czechowski skazani zostali na grzywny po 70 tys. zł. Poza tym Palikot ma zapłacić ok. 9 tys. zł kosztów sądowych, a Wojewódzki i Czechowski po 8 tys. zł. Obie strony złożyły jednak zażalenie i ruszył proces w warszawskim sądzie (ZOBACZ: Palikot i Wojewódzki razem na ławie oskarżonych).

W poniedziałek byliśmy w Sądzie Rejonowym w Warszawie. Jak się okazało, Janusz Palikot zeznawał zdalnie (natomiast Wojewódzki i Czechowski nie pojawili się). - Produkcją alkoholu zajmuję się od 35 lat. Informowałem przede wszystkim o walorach jakościowych i smakowych alkoholi. Produkowane przez nas wyroby charakteryzowały się wysoką jakością. Nie produkowaliśmy żadnych tanich produktów alkoholowych. Jednym z naszych haseł było: nie chlej, degustuj - przekonywał Palikot. Na dużym ekranie na sali sądowej mogliśmy zobaczyć, jak po półtora miesiąca przebywania w areszcie wygląda kontrowersyjny biznesmen. Zobaczcie sami, jak zmienił się w ostatnim czasie Janusz Palikot w galerii poniżej!

