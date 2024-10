Zatrzymanie Janusza Palikota Najważniejsze fakty. Co teraz czeka polityka?

Obrońca Palikota, adwokat Agnieszka Walczak przekazała PAP, że jej klient wyraża zgodę na publikację wizerunku i pełnych danych. Janusz Palikot, Przemysław B. i Zbigniew B. zostali zatrzymani w czwartek przez CBA w Lublinie i w Biłgoraju. Po godz. 19 zostali doprowadzeni do prokuratury we Wrocławiu, gdzie rozpoczęły się ich przesłuchania. „Prokurator będzie kontynuował te czynności w piątek. Dopiero po ich zakończeniu będziemy informować o zarzutach” – powiedziała w piątek rano PAP prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z biura prasowego Prokuratury Krajowej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu.

Za co odpowie Janusz Palikot?

Wcześniej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński informował, że śledztwo prowadzone przez CBA wspólnie z wydziałem zamiejscowym Prokuratury Krajowej we Wrocławiu dotyczy uzasadnionego podejrzenia oszustwa znacznej wartości. Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak doprecyzował, że śledztwo dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 mln zł. Polityk jeszcze w piątek ma usłyszeć zarzuty.

ZOBACZ TEŻ: Tak wyglądał Janusz Palikot, gdy dowieźli go na przesłuchanie. Nonszalancki strój zwracał uwagę. W ręku dzierżył różową torbę [ZDJĘCIA]

Sonda Pamiętasz czasy, gdy Janusz Palikot był posłem? Tak Nie