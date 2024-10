PILNE! Janusz P. zatrzymany przez agentów CBA. Zatrzymane też dwie inne osoby

Kukiz ostro o Tusku: "W cywilizowanych krajach najprawdopodobniej podałby się do dymisji"

Dorota Brejza: To była kampania nienawiści oparta na nielegalnych materiałach

- Dzisiaj rano agenci CBA zatrzymali w Lublinie Janusza P. i Przemysława B. oraz w Biłgoraju Zbigniewa B. Śledztwo prowadzone wspólnie z wydz. zamiejscowym Prokuratury Krajowej we Wrocławiu dotyczy uzasadnionego podejrzenia oszustwa znacznej wartości określonego w art. 286 i art. 294 KK

W Polsat News koordynator służb specjalnych Jacek Dobrzyński doprecyzował, że ma "chodzi o duże oszustwo, chodzi o kwoty milionowe, wręcz setki milionów". Wiadomo, że Janusz P. i Przemysław B., a także Zbigniewa B. zostaną przewiezieni do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Z nieoficjalnych ustaleń TVP Info wynika, że Janusz P. to dobrze znany biznesmen i były poseł.

O jakie przewinienia chodzi? Art. 286 brzmi:

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Natomiast Art. 294:

Kto dopuszcza się przestępstwa kradzieży, kradzieży szczególnie zuchwałej, rozboju, przywłaszczenia, oszustwa, zniszczenia mienia czy paserstwa umyślnego w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega odpowiedzialności karnej w zaostrzonym wymiarze.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak skomentował doniesienia na X: - Potwierdzam, iż na polecenie prokuratora z wrocławskiego pionu PZ PK zatrzymany został dziś Janusz P. oraz jego dwóch współpracowników. Śledztwo dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy pokrzywdzonych na kwotę blisko 70 milionów złotych. Szczegóły po zakończeniu czynności, w tym po ogłoszeniu zarzutów.

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE