Ozdoba w ostrych słowach zaatakował Józefaciuka. „W czym jest problem”?!

W kolejnym debacie politycznej „Super Expressu” prowadzonej przez red. Jana Złotorowicza doradca prezydenta RP Sławomir Mazurek, Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski, Marcin Józefaciuk z Koalicji Obywatelskiej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Konrad Wojnarowski z PSL, Wanda Nowicka z Nowej Lewicy oraz Michał Wawer z Konfederacji dyskutowali o ważnej kwestii, jaką jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce. Nagle poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba oburzył się tym, że posłowie koalicji rządzącej zmieniają swoje stanowisko w sprawie CPK. Przypomnijmy, że rząd początkowo był krytyczny względem inwestycji, lecz obecnie zmienia swoje stanowisko na bardziej przychylne wobec projektu.

Jacek Ozdoba przytoczył słowa Rafała Trzaskowskiego odnośnie CPK, który już wcześniej krytykował ten zamysł. – Kto za to zapłaci? – mieszkańcy i mieszkanki Warszawy, bo infrastrukturę oczywiście zostawi się nam. Zainwestowaliśmy dziesiątki, jeśli nie setki mln zł w rozbudowę Okęcia, w kolej, w autostrady, które do niego doprowadzają. Nagle ktoś to chce wyrzucić na śmietnik, bo ma jakąś fatamorganę – cytował Trzaskowskiego Jacek Ozdoba. – Był jego przeciwnikiem, to jest jasne – z punktu widzenia prezydenta Warszawy – zaznaczył.

– Ale to nie zostało powiedziane ciach i pa! – wtrącił mu poseł KO Marcin Józefaciuk.

Na to Ozdoba odpowiedział oburzeniem. – W czym jest problem z CPK tak naprawdę, o którym tak mówicie? Po co w ogóle ta cała dyskusja?! – zapytał Józefaciuka poseł Suwerennej Polski.

– Dyskusja jest między innymi dlatego, że było mówione na ten temat na radzie gabinetowej – odparł mu Józefaciuk.

– Czy pan pamięta protesty, które były w miejscu, gdzie powstaje CPK? Przecież wasza główna kampania wyborcza była na tym oparta. Ja pamiętam kandydatów Trzeciej Drogi, którzy jechali i mówili, że to jest niepotrzebne. Nie mam przy sobie programów, żebym szukał teraz wypowiedzi, cytatów – tłumaczył mu Ozdoba i wytknął posłowi Koalicji Obywatelskiej zmianę stanowiska jego ugrupowania w sprawie projektu.

– Cieszę się, że się z tego wycofujecie, bo widzicie jaki CPK przynosi zysk dla Polski. Ale to jest tak samo, jak i z elektrownią atomową. Nagle mówicie, że jest wszystko ok, ale wasz wicewojewoda wychodzi i mówi, że trzeba zastanowić się nad lokalizacją – dodał.

– Jeśli chodzi o CPK mam nadzieję, że to nie będzie blokowane, trzymam kciuki! Jeżeli razem będziemy to robili, będziecie kontynuowali nasz projekt to bardzo dobrze. Nawet tego audytu nie należy się czepiać. Jeżeli coś było nie tak, to należy wszystko wyjaśnić – podsumował na antenie Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski.

Do dyskusji postanowił włączyć się Konrad Wojnarowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z PSL. – W kampanii wyborczej ten temat wielokrotnie był poruszany przez partie polityczne. Ale przypominam jedno zdarzenie w Baranowie czy w Teresinie, w tych wszystkich miejscach, gdzie to CPK miało być budowane zorganizowano z tego powodu spotkanie z mieszkańcami i wsłuchując się tam w wiele tragedii ludzkich, trzeba było stanąć w rozkroku i zastanowić się co robić dalej z tym projektem – mówił Wojnarowski.

Jak podsumował, nie da się kontynuować czegoś, „gdzie nie wiemy tak naprawdę na czym stoimy – stąd ten audyt”.