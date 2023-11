Jacek Ozdoba szczerze o rządzie Morawieckiego. Mówi o swojej roli

Jacek Ozdoba jest jednym z ministrów tworzących nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Jakie będą jego kompetencje?- Precyzyjnie chodzi o to, aby wszystkie interwencje obywatelskie, które realizował m.in. pan minister Michał Wójcik, były monitorowane i podejmowane w departamencie, który nadzoruję. Będę członkiem Rady Ministrów, który podejmuje ponad resortami problemy obywateli – mówił w RMF FM.

Polityk odniósł się także do opinii, że rząd Mateusza Morawieckiego nie ma realnej szansy na poparcie od sejmowej większości. - Obowiązkiem parlamentarzysty, który należy do ugrupowania, które wygrało wybory, jest próba stworzenia rządu, bo tak zdecydowali wyborcy. A prawem obywatelskim jest również to, żeby wyborca mógł zdecydować o tym, że ktoś go reprezentuje – stwierdził Jacek Ozdoba.

Minister skrytykował także nową koalicję, tworzoną przez KO, Trzecią Drogę (PSL i Polskę 2050) i Lewicę. - W rozmowach kuluarowych padają hasła, że nie jest najlepiej w tym galimatiasie. Mówię z perspektywy tego, co usłyszałem, czyli galimatias po drugiej stronie. Pogodzić lewicę, centrum, panią Jachirę, Giertycha... – ocenił.

W naszej galerii możesz zobaczyć stracie Jacka Ozdoby w Sejmie:

