Oto skład rządu Donalda Tuska! Klamka zapadła. Lista nazwisk!

Prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, ale wszystko wskazuje na to, że koniec końców to formacje opozycyjne przejmą władzę. Kandydatem opozycji na premiera jest Donalda Tusk. Okazuje się, że ma on już niemal w stu procentach skompletowany swój przyszły rząd. Jak wynika z informacji TVN24 rząd Donalda Tuska jest już ułożony, a brakuje zaledwie obsadzenia ministra jednego resortu: nauki i szkolnictwa wyższego. - Mamy rząd - wiadomość o takiej treści miała otrzymać reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska wczoraj wieczorem od jednego z polityków, który jest blisko negocjacyjnych kulisów i zna sprawę. Zdaniem "Faktów" kluczowe w układaniu przyszłego rządu miało być wczorajsze spotkanie. Co ustalono? Z nieoficjalnych informacji, do których dotarły "Fakty" tak wygląd skład nowego rządu Donalda Tuska:

Donald Tusk - premier

Władysław Kosiniak-Kamysz - wicepremier, minister obrony narodowej

Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji

Adam Bodnar - minister sprawiedliwości

Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych

Adam Szłapka - minister do spraw Unii Europejskiej

Marcin Kierwiński - minister spraw wewnętrznych i administracji

Tomasz Siemoniak - koordynator służb specjalnych

Bartłomiej Sienkiewicz - minister kultury i dziedzictwa narodowego

Andrzej Domański - minister finansów

Borys Budka - minister aktywów państwowych

Sławomir Nitras - minister sportu i turystyki

Barbara Nowacka - minister edukacji

Izabela Leszczyna - minister zdrowia

Dariusz Klimczak - minister infastruktury

Krzysztof Hetman - minister rozwoju i technologii

Czesław Siekierski - minister rolnictwa i rozwoju wsi

Paulina Hennig-Kloska - minister klimatu i środowiska

Michał Kobosko - minister funduszy i polityki regionalnej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - minister rodziny i polityki społecznej

kandydat Lewicy - minister nauki i szkolnictwa wyższego

Z informacji "Faktów" wynika, że do końca rozmów to Lewica liczyła na to, że ich kandydat może zostać ministrem edukacji. Przypomnijmy, że wcześniej mówiło się w tym kontekście o Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, której jak widać, ma przypaść inne ministerstwo. Lewicy przydzielone zostanie jednak ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. Kto może nim pokierować? - To kwestia kilku dni, by nasz kandydat spotkał się z Donaldem Tuskiem. Będzie zaskoczenie - komentował w rozmowie z TVN polityk Lewicy znający sprawę.

