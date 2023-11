i Autor: Shutterstock

Minister zabrał głos

Kiedy Donald Tusk powoła swój rząd? Padła konkretna data

Lider PO Donald Tusk z pewnością niecierpliwi się, czekając aż premier Mateusz Morawiecki zaproponuje skład swojego rządu. Wtedy to on będzie miał szansę stworzenie gabinetu. Kiedy może do tego dojść? Prezydencki minister Andrzej Dera podał konkretną datę.