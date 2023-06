Oświadczenie majątkowe premiera

Z najnowszego oświadczenia majątkowego premiera Mateusza Morawieckiego za 2022 rok wynika, że premier zasoby pieniężne wynoszące 15 700 zł oraz papiery wartościowe (obligacje skarbowe) na kwotę ponad 4 mln zł. Oprócz temu premier ma dom o powierzchni 150 m2, warty około 1,9 mln zł, ma też mieszkanie ponad 70 m2 o wartość 1,1 mln. Inną nieruchomością z oświadczenia majątkowego premiera jest dom o powierzchni 100 m2, który wraz z działką jest warty ok. 3,5 mln. Do tego szef rządu ma 50 proc. udziałów w mającym 180 m2 segmencie wycenione na 600 tys. zł i działkę rolną o powierzchni 2 ha wycenioną na 200 tys. Jego dochód z zatrudnienia w KPRM to ponad 285 tys. Natomiast dieta parlamentarna wyniosła 45 679 tys. W oświadczeniu premier wykazał też inne cenne rzeczy, które posiada. To m.in. zabudowa kuchenna warta około 60 tys., meble - jeden komplet wart ok. 80 tys., drugi 100 tys., a trzeci 115 tys. Ma też sprzęt techniczny o wartości ok. 15 tys.

Mateusz Morawiecki wspiera potrzebujących

Co najistotniejsze Mateusz Morawiecki w oświadczeniu majątkowym wskazał też na szereg działań charytatywnych, które wspiera. Jakie konkretnie? Były to darowizny pieniężne dla fundacji i organizacji, które koncentrują się na: rehabilitacji aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami; wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną; wsparciu rodziców dzieci autystycznych, pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; wspieraniu więzi społecznych i profilaktyce zdrowia psychicznego; pomocy dla nastolatków w zakresie radzenia sobie ze stresem lub lękami - pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych (uzależnienie, przemoc); wspieraniu kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - dofinansowaniu kolonii i półkolonii oraz zajęć dla dzieci i młodzieży; wsparciu rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dodatkowo przekazał darowizny w postaci pieniężnej i rzeczowej na rzecz uchodźców z Ukrainy. Łączna wartość darowizn, które przekazał Morawiecki wyniosła ok. 380 000 zł, czyli przekazał więcej niż zarobił jako premier.

