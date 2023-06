Oświadczenie majątkowe Joachima Brudzińskiego. Co ma europoseł i nowy szef sztabu wyborczego PiS

Nowy szef sztabu PiS. To europoseł Joachim Brudziński

Joachim Brudziński będzie miał nowe zadania. Prezes PiS Jarosław Kaczyński postanowił, by to europoseł Brudziński został szefem sztabu wyborczego przed wyborami parlamentarnymi 2023. To pokłosie wydarzeń z ostatniego tygodni, gdy sprawujący tę funkcję europoseł Tomasz Poręba podjął decyzję o rezygnacji: - Po głębokim namyśle, kierując się dobrem obozu, złożyłem wczoraj na ręce PJK dymisję z funkcji szefa sztabu PiS. Mimo, że nie została przyjęta, pozostaje ona dla mnie decyzją ostateczną. Dziś na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią. Za którym stanie się murem - przekazał Poręba. Od razu zaczęły pojawiać się doniesienia na temat jego następcy. W grę wchodziły dwa nazwiska: Adama Bielana i właśnie Joachima Brudzińskiego. W poniedziałek (19.06) rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że wybór padł na Brudzińskiego: - Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości został europoseł Joachim Brudziński🇵🇱 Nie zwalniamy tempa🙂 Zwyciężymy 💪.

Majątek Joachima Brudzińskiego

Jaki majątek ma Joachim Brudziński? Od lat jest w polityce, a ostatnie lata spędził w Parlamencie Europejskim, zasiada w nim od 2019 roku. W najnowszym oświadczeniu majątkowym Brudzińskiego za 2022 rok czytamy, że polityk ma zgromadzone: ok. 2 300 zł, ok. 4 000 euro. Wykazane przez polityka nieruchomości to: dom o powierzchni 120 m2 wart ok. 270 tys. zł, mieszkanie o wartości ok. 295 tys. euro o powierzchni 132 m2. Wpisał teżnieruchomość gruntową zabudowaną dwoma domkami letniskowymi w trakcie budowy. Każdy z domków ma powierzchnię po 35 m2.. Grunty mają powierzchnię 4360 m2, a ich wartość to około 620 tys. zł.

Z tytułu uposażenia posła do Parlamentu Europejskiego Brudziński otrzymuje 89 023,48 euro. Wykazał też, że ma dwa samochody, jedno to Volvo XC90 z 2014 r., które jest warte około 80 tys. zł, a drugi to Citroena C5 z 2014 r., który jest warty około 42 tys. zł.