Ostrzelano samochód europosła PiS! Waldemar Buda o szczegółach zajścia

Waldemar Buda, europoseł PiS, poinformował o ostrzelaniu jego samochodu w Brukseli.

Jak napisał polityk: dziewięć precyzyjnych strzałów z broni pneumatycznej uszkodziło auto, gdy polityka nie było w środku.

Czy to zaplanowany atak i co ustalą belgijskie służby? Sprawdź szczegóły zdarzenia.

Europoseł Waldemar Buda pokazał w sieci zdjęcie, na którym widać było uszkodzoną szybę samochodu osobowego. Polityk napisał wprost, że doszło do uszkodzenia samochodu poprzez ostrzelanie: - Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, piep*** brukselska dzicz! - napisał poruszony zdarzeniem polityk.

Europoseł przekazał, że jego auto zostało ostrzelane! Szokujące doniesienia z Brukseli

Krótki wpis wywołał lawinę komentarzy, nie wiadomo było, co dokładnie się stało, jak doszło do zniszczeń. W końcu europoseł sam przekazał kilka szczegółów dotyczących sprawy. Waldemar Buda podał, że strzałów oddanych do samochodu było dziewięć, na szczęście, gdy doszło do uszkodzenia auta, polityka nie było w środku:

- 9 precyzyjnych strzałów, w momencie ataku nie byłem w aucie, jedyne ostrzelane auto to moje, wygląda na zaplanowane działania, służby belgijskie działają. Dziękuję za słowa wsparcia - napisał poruszony polityk.

Kim jest Waldemar Buda?

Waldemar Buda urodził się 21 września 1982 roku w Turku. Z wykształcenia jest radcą prawnym. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 roku polityk uzyskał mandat radnego rady miejskiej w Łodzi. Z kolei po raz pierwszy został posłem w 2015 roku. W Sejmie dołączył do Klubu Parlamentarnego PiS, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Waldemar Buda zaangażował się również w sprawy związane z prawami lokatorów i ochroną praw spółdzielców. W roku 2018 roku startował na prezydenta Łodzi. Był też sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także ministrem rozwoju i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego. Od 2024 roku jest europosłem.