Ostrzelano samochód europosła PiS! Waldemar Buda o szczegółach zajścia

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-09-16 8:12

W poniedziałek (15 września) znany europoseł i polityk PiS, Waldemar Buda, przekazał, że jego auto zostało ostrzelane. Zdenerwowany poseł Parlamentu Europejskiego nie przebierał w słowach: Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pie*** brukselska dzicz! - napisał polityk. Potem przekazał kilka szczegółów dotyczący zdarzenia.

Ostrzelano samochód europosła PiS! Waldemar Buda o szczegółach zajścia

i

Autor: Marcin Wziontek SE/X Waldemar Buda
  • Waldemar Buda, europoseł PiS, poinformował o ostrzelaniu jego samochodu w Brukseli.
  • Jak napisał polityk: dziewięć precyzyjnych strzałów z broni pneumatycznej uszkodziło auto, gdy polityka nie było w środku.
  • Czy to zaplanowany atak i co ustalą belgijskie służby? Sprawdź szczegóły zdarzenia.

Europoseł Waldemar Buda pokazał w sieci zdjęcie, na którym widać było uszkodzoną szybę samochodu osobowego. Polityk napisał wprost, że doszło do uszkodzenia samochodu poprzez ostrzelanie: - Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, piep*** brukselska dzicz! - napisał poruszony zdarzeniem polityk.

Europoseł przekazał, że jego auto zostało ostrzelane! Szokujące doniesienia z Brukseli 

Krótki wpis wywołał lawinę komentarzy, nie wiadomo było, co dokładnie się stało, jak doszło do zniszczeń. W końcu europoseł sam przekazał kilka szczegółów dotyczących sprawy. Waldemar Buda podał, że strzałów oddanych do samochodu było dziewięć, na szczęście, gdy doszło do uszkodzenia auta, polityka nie było w środku:

- 9 precyzyjnych strzałów, w momencie ataku nie byłem w aucie, jedyne ostrzelane auto to moje, wygląda na zaplanowane działania, służby belgijskie działają. Dziękuję za słowa wsparcia - napisał poruszony polityk. 

Kim jest Waldemar Buda? 

Waldemar Buda urodził się 21 września 1982 roku w Turku. Z wykształcenia jest radcą prawnym. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 roku polityk uzyskał mandat radnego rady miejskiej w Łodzi. Z kolei po raz pierwszy został posłem w 2015 roku. W Sejmie dołączył do Klubu Parlamentarnego PiS, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Waldemar Buda zaangażował się również w sprawy związane z prawami lokatorów i ochroną praw spółdzielców. W roku 2018 roku startował na prezydenta Łodzi. Był też sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także ministrem rozwoju i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego. Od 2024 roku jest europosłem. 

Buda zabrał Morawieckiego na pierogi
20 zdjęć
Wieczorny Express - Waldemar BUDA, Ewa ZAJĄCZKOWSKA-HERNIK, Przemysław KOPERSKI
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WALDEMAR BUDA