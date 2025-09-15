Niepokojące doniesienia polskiego europosła! Buda alarmuje: "Ostrzelanie całego boku samochodu"

Szok, co europoseł Buda pokazał w sieci. Przerażające!

Europoseł Waldemar Buda pokazał w sieci szokujące zdjęcie! Widać na nim uszkodzoną szybę samochodu osobowego. Polityk napisał wprost, że doszło do uszkodzenia samochodu poprzez ostrzelanie: - Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, piep*** brukselska dzicz! - napisał zdenerwowany polityk. Europoseł Buda nie podał więcej żadnych szczegółów. Na razie nie wiadomo, kto stoi za uszkodzeniem auta, ani jak dokładnie doszło do tej przykrej sytuacji i co się wydarzyło.

Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz! pic.twitter.com/pYdmyYGVqq— Waldemar Buda (@waldemar_buda) September 15, 2025

Kim jest Waldemar Buda?

Waldemar Buda urodził się 21 września 1982 roku w Turku. Z wykształcenia jest radcą prawnym. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 roku polityk uzyskał mandat radnego rady miejskiej w Łodzi. Z kolei po raz pierwszy został posłem w 2015 roku. W Sejmie dołączył do Klubu Parlamentarnego PiS, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Waldemar Buda zaangażował się również w sprawy związane z prawami lokatorów i ochroną praw spółdzielców. W roku 2018 roku startował na prezydenta Łodzi. Był też sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także ministrem rozwoju i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego. Od 2024 roku jest europosłem.

