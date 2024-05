Ostre starcie Szydło z Mastalerkiem!"Nie będzie mi dyktował, kogo popierać"

Dr hab. Tomasz Słomka: Hołownia to niedoświadczony polityk, więc czasem źle rozkłada akcenty

Kurski w wyborach do PE z poparciem Szydło

Były prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski pochwalił się poparciem Beaty Szydło w wyborach do PE. W sieci zamieścił nagranie, gdzie była premier mówi - Szanowni państwo, gdybym była mieszkanką Mazowsza, 9 czerwca w wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosowałabym na Jacka Kurskiego. Kurski podziękował jej za poparcie. Na poparcie przez byłą premier zareagował ostro Marcin Mastalerek , podsumowując je słowami "obrzydliwe".

Szydło do Mastalerka: Nie będzie mi dyktować, kogo mam popierać

Na odpowiedź Szydło nie trzeba było długo czekać. "Marcin Mastalerek nie będzie mi dyktować, kogo mam popierać. I niech sobie sam radzi ze swoimi emocjami, a nie próbuje mieszać w kampanii Zjednoczonej Prawicy" – oświadczyła.

Byłej premier Mastalerek w odpowiedzi napisał, że "9 czerwca okaże się, czy Beata Szydło będzie dyktowała mieszkańcom Mazowsza kogo mają popierać". "Jestem szczerze ciekaw. A co do mieszania w kampanii, to jako Wiceprezes PiSu, nie powinna się martwić o moje emocje ale o emocje dziewięciu innych kandydatów PiS z Mazowsza" – dodał.

