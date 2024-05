Człowiek Dudy nie patyczkował się z Kurskim! Napisał jedno słowo

Jacek Kurski, były prezes Telewizji Polskiej, skończył swoją pracę w Banku Światowym i wrócił do Polski. Ani myśli jednak o zakończeniu swojej kariery i podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca ubiega się o mandat europosła. Jacek Kurski kandyduje z list Prawa i Sprawiedliwości z okręgu numer 5, który obejmuje część powiatów województwa mazowieckiego oraz miasta: Płock, Radom, Ostrołęka oraz Siedlce. Były prezes Telewizji Polskiej ruszył w podróż po Polsce i zabiega o głosy wyborców. Pokazuje też wiele zdjęć ze spotkań z mieszkańcami oraz nagrania. Najnowszych z nich - z Beatą Szydło w roli głównej - szybko zyskał wielką popularność. A to za sprawą Marcina Mastalerka, który skomentował filmik krótko: - Obrzydliwe. Co dokładnie mówiła Beata Szydło? - Szanowni państwo, gdybym była mieszkanką Mazowsza, 9 czerwca w wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosowałabym na Jacka Kurskiego. Były prezes Telewizji Polskiej podziękował jej za poparcie.

Jacek Kurski był europosłem z ramienia Solidarnej Polski (dziś Suwerenna Polska) w latach 2009-2014. Startując z okręgu wyborczego w Olsztynie, otrzymał wówczas ponad 62 tysiące głosów.

Dziękuję Beato, dziękuję Pani Premier! pic.twitter.com/SBp9CoQOk1— Jacek Kurski PL (@KurskiPL) May 29, 2024

