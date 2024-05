Zapytano Szydło o przyszłość PiS. Jednoznaczna deklaracja

Wybory do Parlamentu Europejskiego za pasem. 9 czerwca pójdziemy do urn i wybierzemy 53 polityków, którzy będą nas reprezentować w Brukseli. O pracę w europarlamencie była także pytana Beata Szydło, która w środowy poranek 29 maja gościła w RMF FM. Była premier oceniła, że udało się jej skutecznie powalczyć o miejsca pracy w Polsce. - Niektórzy załatwiali sprawy ładowarek, a ja broniłam miejsc pracy w Polsce. Strategia przemysłowa, nad którą pracowałam - udało się wprowadzić takie zmiany, które nie spowodują, że polski przemysł będzie obciążony nadmiernymi kosztami, a to oznacza, że miejsca pracy dla Polaków będą obronione - oceniła była premier. Europosłanka PiS była również pytana o to, kto może zostać następcą Jarosława Kaczyńskiego w roli szefa prawicowego ugrupowania.

- Jarosław Kaczyński odpowiedział, że będzie ubiegał się o kolejną kadencję jako szef partii. I bardzo dobrze, bo jego decyzja uspokaja sytuację. To jest lider. Nie ma innej alternatywy dla Prawa i Sprawiedliwości. Liderem jest i będzie Jarosław Kaczyński - przekonywała Beata Szydło.

Była premier jest "jedynką" Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 10, który obejmuje województwo małopolskie oraz świętokrzyskie. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku uzyskała ponad 500 tysięcy głosów.

Poranna #RozmowaRMFRobert Mazurek: Czyli co, na wieki? Dożywotnio?Beata Szydło: Jarosław Kaczyński jest i będzie liderem. pic.twitter.com/UFauDCsogN— RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) May 29, 2024

