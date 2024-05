Totalna awantura na spotkaniu z Kaczyńskim. Użyto gazu!

Były polityk PiS naprawdę powiedział to o Kaczyńskim! Któż by się spodziewał?!

Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego ruszyła pełną parą. Jarosław Kaczyński we wtorek, 28 maja przebywał w województwie łódzkim, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Prezes Prawa i Sprawiedliwości najpierw odwiedził Sieradz, a potem pojechał do Łowicza. Tam doszło do bardzo przykrego incydentu. Na miejscu pojawił się przeciwnik prawicowego ugrupowania i pewnym momencie zaczął krzyczeć "złodzieje" oraz "przeproś". Wtedy jeden z mieszkańców wyjął gaz i spryskał nim mężczyznę.

- Jeden z jej uczestników wyjął gaz i zaatakował tego mężczyznę, który chwilę wcześniej krzyczał do Jarosława Kaczyńskiego. Na miejscu nie było policji. W końcu ten mężczyzna, który dostał gazem w oczy, mówiąc wprost, odsunął się na bok - relacjonował reporter TVN24. Później w rozmowie z telewizją mężczyzna przyznał, że chciał wyrazić swój sprzeciw wobec Jarosława Kaczyńskiego i partii Prawo i Sprawiedliwość. Poinformował również, że nie zamierza zgłaszać tej sprawy na policję, ale rozważa zgłoszenie się do szpitala na obdukcję, by tak nie pozostawić tej sprawy.

W Łowiczu Jarosław Kaczyński zachęcał do oddania głosu na Joannę Lichocką. - Chciałem wskazać na Panią Poseł Joannę Lichocką, jako na jedną z tych osób, która ma najlepsze kwalifikacje. Ma naprawdę to wszystko, co jest potrzebne, żeby tam walczyć w Parlamencie Europejskim. To znaczy ma wyrobione poglądy. I to też jest niesłychanie potrzebne dzisiaj w Parlamencie Europejskim - zachęcał.

Niżej zobaczysz zdjęcia, jak mieszka prezes PiS Jarosław Kaczyński:

