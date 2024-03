Ostre starcie na komisji! Kukiz mówi o ojcu chrzestnym i gangsterach

Paweł Kukiz stanął przed komisją ds. wyborów kopertowych, które jak wiemy się nie odbyły. Po pierwsze przywołany został wpis Kukiza z 2020 roku, w którym na Facebooku poseł ostro komentował ówczesny czas i wybory. Wspomniany wpis zaczynał się od słów: - Szanowni Państwo,posłuchajcie proszę opartej na faktach z ostatnich dni krótkiej opowieści o żenującej, zmasowanej i panicznej PiS-owskiej akcji korupcyjno-politycznej:Jarosław Kaczyński uparł się, żeby za wszelką cenę, nawet niezgodnie z prawem, bezpieczeństwem publicznym i zdrowym rozsądkiem, zrobić wybory prezydenckie w maju. I wysyła swoje popychadła, by korumpowały, kupowały albo zastraszały posłów.

To właśnie stwierdzenia o korumpowaniu i zastraszaniu posłów było głównym tematem rozmowy między posłanką Magdaleną Filiks, a Pawłem Kukizem. W pewnym momencie doszło do zaskakującej wymiany zdań. - Pan próbuje przekonywać, że to ustrój państwa przeszkadza w tym, aby być uczciwym. Powiem panu, dlaczego tu pan jest: napisał pan, że PiS stosuje gangsterskie zagrywki - zaczęła swoją wypowiedź Filiks. - Dokładnie tak, jak Platforma Obywatelska - wypalił nagle poseł Kukiz. I dodał: - Proszę z siebie nie robić anioła, ja pamiętam, jakie słowa pani do mnie krzyczała... Dla mnie gangsterski jest ten ustrój. Na czele gangsterów stoi ojciec chrzestny, na tym jest symbolicznie oparty ustrój w Polsce. W tym kontekście mówię, że jeśli na najwyższym szczeblu, podjęto decyzję o wyborach kopertowych, to wysłannicy jeżdżą i przekonują. Filiks tego miała już za wiele i wprost odparła, że nie interesują jej takie bajki.

