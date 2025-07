Ostra odpowiedź Sikorskiego na szokujące słowa Dudy. Nie gryzł się w język!

W wywiadzie dla Otwartej Konserwy, Nowego Ładu i Klubu Jagiellońskiego Andrzej Duda wygłosił opinię, która wywołała wiele emocji oraz mnóstwo negatywnych komentarzy.

- Powiem tak: jeżeli to środowisko nie opamięta się i nie zrobi samo resetu, to skończy się na tym, że trzeba będzie wszystkich tych ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego, bez prawa do stanu spoczynku. Podkreślam to. Być może przyjdzie wreszcie taki dzień, że trzeba będzie po prostu to zrobić - mówił prezydent. - Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: "Wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę". To straszne, ale w tych słowach jest prawda. [...] Kara ma również walor odstraszający - dodał.

Reakcja rezydenta i odpowiedź Sikorskiego

W czwartek rano Andrzej Duda odniósł się do fali krytyki, która pojawiła się po publikacji wywiadu. Na swoim profilu w mediach społecznościowych napisał: "Delikatnie przypominam Państwu z KO i ich medialnym akolitom, kto pierwszy, już jakiś czas temu, mówił o wieszaniu". Prezydent nie sprecyzował, do kogo konkretnie kieruje swoje słowa.

Do słów Prezydenta Dudy odniósł się również Minister Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski. W swoim oświadczeniu, opublikowanym również w mediach społecznościowych, szef polskiej dyplomacji podkreślił zobowiązania Polski wynikające z prawa międzynarodowego.

- Uprzejmie informuję Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, że - na dobre i na złe - Polska jest od 2000 roku związana protokołem Nr 6 do konwencji Rady Europy o ochronie praw człowieka, który zniósł karę śmierci. MSZ nie przewiduje wypowiedzenia ani konwencji ani protokołu - napisał Minister Sikorski.

Wypowiedź Ministra Sikorskiego jednoznacznie wskazuje, że Polska, jako strona Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołu nr 6 do tej Konwencji, jest zobowiązana do przestrzegania zakazu stosowania kary śmierci. Oświadczenie MSZ ma na celu rozwianie ewentualnych wątpliwości co do stanowiska rządu w tej kwestii.

