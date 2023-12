Orka w Sejmie. To wystąpienie Sławomira Mentzena przejdzie do historii. Ta obelga miała zaboleć go najbardziej

Sejm. Mentzen grilluje PiS z mównicy! "Jak PiS was nie zabił, to już nic was nie zabije" [RELACJA NA ŻYWO 11.12.2023]

- PiS realizowało gospodarczy program Razem. Było na lewo bardziej od SLD! Przez osiem lat zwalczaliście klasę średnią i to z zapałem Zandberga - przekonywał Mentzen. - Znacie się na administracji, jak ja na balecie, ale nawet ja byłem zaskoczony rozmiarem waszej porażki. Gdzie są polskie samochody elektryczne? Nie wbiliście nawet łopaty. Nie rozpoczęliście budowy CPK i elektrowni atomowych. Nie radzicie sobie z najprostszymi rzeczami. Nie budowaliście mieszkań, które zapowiedzieliście. Kompletna porażka. Nie podnosił pan podatków, bo wprowadzał pan nowe podatki, panie premierze - mówił. - Niezapowiedziane kontrole u przedsiębiorców, ingerencję w gospodarkę i inne wasze pomysły to program Razem. Przez osiem lat realizowaliście politykę lewicową. To wasze urzędniczki zorganizowały prowokacje i wlepiły mechanikowi mandat. W państwie rządzonym przez was zarabianie pieniędzy jest źle widziane - perorował.

Zobacz: Jarosław Kaczyński zabrał głos po expose Morawieckiego. Emocjonalne wystąpienie, upomniał go Hołownia

- Wymyśliliście też sobie, że przedsiębiorcy w Polsce sobie nie radzą i do gry miało wejść przedsiębiorcze państwo. Urzędnicy mieli wskazywać trendy. Nikt tej pomocy od was nie chciał, chcieliśmy, żebyście się tylko nie wtrącali - ocenił. - Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim przedsiębiorcom, którzy przeżyli wasze rządy. Jesteście wielcy, możecie być z siebie dumni. Jak PiS was nie zabił, to już nic was nie zabije - dodawał ironicznie. - Mistrzostwem był Nowy Ład, po którym nikt nie wiedział, jakie ma płacić podatki. A jak już się okazało kto ile ma płacić, to się okazało, że ma płacić więcej - grzmiał.

Śledźcie z nami poniedziałkowe wydarzenia z Sejmu - TUTAJ.

- Przez ostatnie miesiące w trakcie kampanii wyborczej byłem obrażany i pomawiany w najróżniejszy sposób. Oskarżano mnie o wszystkie możliwe niegodziwości, ale z tych wszystkich obleg tylko jedna mnie naprawdę bolała. Sugerowanie, ze chcę zrobić z wami koalicję. Z radością zagłosuję przeciwko rządowi Mateusza Morawieckiego - zakończył mocno swoje wystąpienie.

Przeczytaj: Mateusz Morawiecki wygłaszał expose, a Zbigniewa Ziobry nie było nawet na sali! Co się stało?