Lech Wałęsa wygrał z koronawirusem! W takiej koszulce przyjechał do Sejmu pożegnać rządy PiS!

pmar 11:37

Były prezydent Lech Wałęsa poinformował w ubiegłym tygodniu, że trafił do szpitala z powodu zarażenia koronawirusem. Jak się jednak okazuje, chęć zobaczenia pożegnania z rządami Prawa i Sprawiedliwości dodał mu sił w walce w chorobą. Wałęsa pochwalił się w poniedziałek, że uzyskał negatywny wynik testu i ruszył do Warszawy. W Sejmie hucznie powitali go posłowie i marszałek Hołownia. Były prezydent założył na tę okoliczność specjalną koszulkę!