Jarosław Kaczyński zabrał głos po expose Morawieckiego. Emocjonalne wystąpienie, upomniał go Hołownia

Jarosław Kaczyński już na wstępie podsumował, że expose premiera to apel do całej klasy politycznej "by znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski". Oczywiście posłowie z jego partii nagrodzili go brawami na stojąco. - Wystąpienie pana premiera było obszerne, a ja mam tylko 10 min i w związku z tym będę musiał mówić w ogromnym skrócie. To przemówienie premiera można uznać apel do całego Sejmu. By spojrzała na sytuację w naszym kraju, w Europie i na całym świecie. Można powiedzieć, że są dwa rodzaje polityki. Pierwszy z nich sprowadza się do podejmowania współpracy i ulegania najsilniejszym grupom wewnętrznym i zewnętrznym. Powtarzam, to łatwy sposób polityki. Jest też drugi sposób uprawiania polityki, odwołujący się do wartości, a w centrum tego rodzaju jest wolność - mówił.

- Można powiedzieć, ze są dwa rodzaje polityki. Ten najprostszy sprawdza się do ulegania grupom zewnętrznym jak i wewnętrznym. Podejmowaniu różnego rodzaju relacji […]. Drugi, trudniejszy sposób uprawiania polityki to sposób odwoływania się do wartości, wspólnota narodowa, która w pełni uznaje prawa jednostki, jej wolność (...) Wspólnota ma swoje interesy, wspólnota musi dbać o różne aspekty swojego funkcjonowania, ale wspólnota wtedy kiedy polityka jest prowadzona w ten sposób, jest również terenem różnych starć (...) Taka polityka przez wiele lat dominowała, ale po 2015 została podjęta polityka drugiego, trudniejszego rodzaju. Polityka, która wywodziła się z wartości (...) Dziś ta polityka pierwszego rodzaju ma powrócić - przekonywał.

- Z punktu widzenia geopolityki widzimy dalszą ofensywę imperium sowieckiego. Musimy się zbroić, a słychać niestety różnego rodzaju zapowiedzi weryfikacji programu zbrojeń. Wszelkie rodzaju zapowiedzi weryfikacji to są plany zapowiedzi godzące w polskie bezpieczeństwo i nasz elementarny interes. Drugie niebezpieczeństwo to plany formułowane w Brukseli. To koncepcja zmiany państwa polskiego w teren zamieszkiwany przez Polaków zarządzany z zewnątrz - z Brukseli, a nawet z Berlina - alarmował.

- Nie możemy się godzić, aby polska niepodległość była tylko historycznym incydentem. Polska może się rozwijać tylko jako państwo niepodległe. To interes każdego Polaka i każdej polskiej rodziny - ocenił.

- Panie pośle, przekroczył pan czas o trzy minuty - marszałek Sejmu delikatnie próbował upomnieć posła Kaczyńskiemu. Prezes PiS wciąż jednak przemawiał (ostatecznie o ponad 5 minut dłużej niż było to przewidziane). - Klub PiS poprze inwestyturę pana premiera. Jeśli nie zakończy się to sukcesem będziemy realizować naszą wizję dalej, ku zwycięstwu - zakończył Kaczyński.