Jolanta Kwaśniewska wkracza do akcji! Uderza w Karola Nawrockiego. Wyciąga kłopotliwą historię

Jolanta Kwaśniewska w programie "Pytanie dnia" na antenie TVP Info podzieliła się swoimi odczuciami po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Wyraziła zaskoczenie wysokim wynikiem Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, podkreślając jednocześnie, że liczyła na lepszy rezultat Rafała Trzaskowskiego. "Odczuwam wielkie zdziwienie, bo chciałam głęboko wierzyć, że Rafał Trzaskowski osiągnie nieco lepszy wynik, a wysokie miejsca panów Mentzena i Brauna są dla mnie dużym zaskoczeniem" – mówiła Kwaśniewska. Dodała, że obecna sytuacja wymaga mobilizacji przed drugą turą. "To jest taki moment, że wszystkie ręce na pokład przed drugą turą wyborów" – zaapelowała była pierwsza dama.

Ostrzeżenie przed kontynuacją "jednowładzy"

Jolanta Kwaśniewska wyraziła obawę przed kontynuacją obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Podkreśliła, że wybór prezydenta ma kluczowe znaczenie dla przyszłości kraju i jego pozycji w Europie. "Stawką jest przyszłość Polski, Polaków, naszych dzieci, naszego miejsca w świecie i w Europie" – mówiła była pierwsza dama. Kwaśniewska zaznaczyła, że nie chce kontynuacji "jednowładzy", jaką Polska miała doświadczyć przez ostatnie osiem lat. "My nie chcemy kontynuacji tej jednowładzy, jaką mieliśmy w Polsce przez osiem lat z prezydentem Dudą" – podkreśliła. Dodała, że aby możliwe było realizowanie reform, o których mówi obecna koalicja rządząca, potrzebny jest prezydent, który będzie z nią współpracował.

Krytyka Karola Nawrockiego i "kilku wersji" ws. mieszkania

Jolanta Kwaśniewska nie szczędziła również krytyki pod adresem Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta. Wkroczyła do akcji, wyciągając kłopotliwą historię. Odnosząc się do sprawy jego mieszkania, stwierdziła, że "przeraża ją sposób, w jaki jego zachowanie tłumaczą koledzy i członkowie PiS". "Karol Nawrocki przedstawił kilka wersji w sprawie drugiego mieszkania. Jaka jest ta ostateczna? Przeraża mnie sposób, w jaki jego zachowanie tłumaczą koledzy i członkowie PiS. W tym przypadku naprawdę trudno mi uwierzyć w historię o samarytaninie" – powiedziała Kwaśniewska. Była pierwsza dama wyraziła również przekonanie, że "betonowy, żelazny elektorat PiS pójdzie za kandydatem proponowanym przez tę partię", niezależnie od okoliczności.

Apel o mobilizację przed II turą wyborów

Jolanta Kwaśniewska zaapelowała do wyborców o aktywny udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Podkreśliła, że każdy głos ma znaczenie i może wpłynąć na przyszłość Polski. "Wydaje mi się, że ci wyborcy nie do końca zdają sobie sprawę, jaka jest stawka tych wyborów" – mówiła, odnosząc się do rozczarowania części wyborców koalicji rządzącej, którzy nie wzięli udziału w pierwszej turze. Kwaśniewska podkreśliła, że w obecnej sytuacji, "w momencie takiego rozchwiania, jakie dziś obserwujemy, potrzebujemy prezydenta uczciwego, potrafiącego łączyć, kogoś z klasą, doświadczeniem i rzeczywistym zapleczem". Dodała, że dla niej taką osobą jest Rafał Trzaskowski.

