Opozycja stworzy rząd bez Lewicy?! "Do większości brakuje 9"

Portal wPolityce.pl twierdzi, że politycy KO i Trzeciej Drogi chcieliby zbudować większość Sejmową i w konsekwencji rząd bez 26 posłów Nowej Lewicy, czyli bez Włodzimierza Czarzastego i Adriana Zandberga. Do większości zabraknie jednak 9 posłów, bo KO ma 157 mandatów, Trzecia Droga 65 - łącznie 222 posłów. Jak czytamy na stronie wPolityce.pl KO i Trzecia Droga miałyby podkupić posłów z Lewicy, Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Portal przewiduje też wariant pośredni, czyli stworzenie rządu z Nową Lewicą, a później wypchnięcie jej poza układ rządzący.

Informator portalu wPolityce.pl twierdzi, że rząd bez Lewicy byłby "jednoznacznie liberalny gospodarczo" i mógłby "bez problemów przystąpić do cięć w programach prorodzinnych i społecznych oraz inwestycjach". Powyższe doniesienia póki co wydają się jednak dosyć mało prawdopodobne, choćby ze względu na deklarację polityków opozycji, którzy mówili, że "nic z tego co było dane, nie będzie zabrane".

Czy taki układ może faktycznie mieć miejsce? Czarzasty: będziemy tworzyli rząd z Trzecią Drogą i PO

Czytając takie doniesienia trzeba mieć jednak na uwadze, że trwa gorący okres w polskiej polityce i co za tym idzie - będą spływały różne informacje, które mogą próbować wpływać na rozmowy koalicyjne zarówno w partiach do tej pory opozycyjnej, jak i w partii do tej pory rządzącej.

Szczególnie, że dzisiejszą decyzję Koalicji Obywatelskiej, aby o urząd premiera ubiegał się Donald Tusk był komentowany przez Włodzimierza Czarzastego. Współprzewodniczący Nowej Lewicy na antenie Polsat News stwierdził, że "to normalna kandydatura [...] premierem powinien zostać lider największej partii opozycyjnej" a koalicjanci "powinni poprzeć taki wybór".

Czarzasty zapytany również o to, czy pójdzie do Andrzeja Dudy na konsultację zapowiedział, że "jeśli przyjdzie takie zaproszenie, to jutro odbędziemy konsultacje z partiami, z którymi będziemy tworzyli rząd tzn. z Trzecią Drogą i z PO. Podejmiemy wspólne decyzje".

Również wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL Piotr Zgorzelski w programie "Graffiti" w Polsat News zapewnił, że partie opozycyjne "na 100 procent się dogadają".

