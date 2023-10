Debata o Polsce. Kto stworzy nowy rząd? Już w niedzielę debata "Super Expressu"

Co dalej z nowym rządem?

Prof. Adam Bodnar: Konsultacje u prezydenta to pozory

Zapraszamy do oglądania

Wyborcze emocje już opadły, ale w polityce nastał gorący czas. Wiadomo, że w wyborach parlamentarnych najwięcej głosów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość ( 35,38 proc.), druga była Koalicja Obywatelska (30,70 proc.), trzecie miejsca zajęła Trzecia Droga (14,40 proc.), kolejne zaś: Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc. Startujący jako ogólnopolski komitet Bezpartyjni Samorządowcy zdobyli jedynie 1,86 proc. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła aż 74,38 proc., co jest rekordem. Teraz wszyscy czekają na dalszy ciąg zdarzeń i powstanie nowego rządu.

Pojawia się pytanie: kto stworzy nowy rząd? I właśnie ten temat zostanie poruszony w "Debacie o Polsce", którą już w niedzielę, 22 października organizuje "Super Express". Debatę poprowadzi pierwszy zastępca redaktora naczelnego SE Jan Złotorowicz (prowadzący "Raport Zlotorowicza"). W debacie wezmą udział przedstawiciele wszystkich komitetów, które dostały się do nowego Sejmu. W czasie debaty uczestnicy będą odpowiadali na pytania od widzów, którzy wcześniej będą mieli możliwość ich nadesłania. Debata będzie do obejrzenia na kanale "Super Expressu" na You Tube, a także na SE.pl. w niedzielę, 22 października, o godz. 18:00. Zapraszamy!