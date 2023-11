Oni chcą do rządu Tuska. Ujawniamy nazwiska

Rządowa układanka Donalda Tuska (66 l.) jest coraz bardziej kompletna. Dzisiaj liderzy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy podpiszą umowę koalicyjną. W cieniu programowych rozmów cały czas toczy się też dyskusja o personaliach. - Jedni na tę karuzelę wsiadają, inni z niej schodzą, albo wyskakują w locie, to ciągle się zmienia – mówi nam jeden z polityków Platformy.

Stanowisko premiera dla Donalda Tuska jest jedynym pewnikiem. Cała reszta jeszcze może się zmienić. Między innymi dlatego, że rząd Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy może powstać dopiero w połowie grudnia. Stanie się to wcześniej, jeżeli z konstruowania swojego gabinetu zrezygnuje Mateusz Morawiecki (55 l.). A z obozu PIS dochodzą sygnały, że to prawdopodobny scenariusz. - Spotykamy się prawie codziennie, rozpatrujemy wszystkie warianty, jest super atmosfera – mówi Włodzimierz Czarzasty (63 l.), współprzewodniczący Lewicy, o rozmowach z pozostałymi liderami przyszłej koalicji. Jednak gra o podział stanowisk bywa twarda, o czym najlepiej świadczy fakt, że właśnie Czarzasty stanowisko marszałka Sejmu będzie dzielił z Szymonem Hołownią (47 l.). Na początku obrady będzie prowadził szef Polski 2050, a po 2 latach nastąpi zmiana. A w samym rządzie połowę resortów mają obsadzić ludzie PO. - To już nie będzie tak autorska ekipa Donalda Tuska jak kilkanaście lat temu - mówi nam politolog dr Olgierd Annusewicz. Podobnego zdania jest dr Bartłomiej Biskup. - Trudniejsza do zachowania będzie w takiej sytuacji spójność, trudniej będzie też grać silnym premierostwem – twierdzi ekspert.

To najbardziej prawdopodobne, na ten moment, kandydatury do kluczowych resortów:

Władysław Kosiniak Kamysz (42 l.), PSL, wicepremier, minister obrony narodowej

Krzysztof Gawkowski (43 l.), Lewica, wicepremier, minister cyfryzacji

Marcin Kierwiński (47 l.), PO, ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji

Radosław Sikorski (60 l.), PO, minister spraw zagranicznych

Borys Budka (45 l.), PO, minister sprawiedliwości

Czesław Siekierski (71 l.), PSL, ministerstwo rolnictwa

Andrzej Domański (42 l.), PO, minister finansów

Katarzyna Jagiełło, PL 2050, minister klimatu

Katarzyna Lubnauer (54 l.), Nowoczesna, minister edukacji

Bartłomiej Sienkiewicz (62 l.), PO, minister kultury/minister aktywów