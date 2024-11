Wolna Wigilia jeszcze w tym roku?! Hołownia chce szybko to rozstrzygnąć! Pójdzie na noże z Petru?

Wieliński o wyborze kandydata PiS na prezydenta: To jest cyrk, co tam się dzieje

Wigilia dniem wolnym od pracy?

Czy 24 grudnia powinien być dniem wolnym od pracy? Temat od jakiegoś czasu wywołuje bardzo duże emocje. W przygotowanym przez Lewicę projekcie zaproponowano, że dzień wolny ma obowiązywać wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których obecnie - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta - Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14:00. Na ten moment, żadne decyzje nie zostały jednak jeszcze podjęte. Wiemy jednak, że zdecydowana większość Polaków (aż 70 proc.) popiera pomysł, aby jeszcze w tym roku Wigilia była dniem wolnym od pracy. Wynika tak z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” (WIĘCEJ: Lewica chce wprowadzić wolną Wigilię. Polacy wypowiedzieli się w tej sprawie).

Pomysłowi sprzeciwiali się m.in. posłowie Polski 2050. Według "Rzeczpospolitej" "głównym hamulcowym tego projektu jest Ryszard Petru, szef sejmowej komisji gospodarki z Polska 2050, który postuluje m.in., by rozważyć skasowanie w zamian innego dnia wolnego". – Pojawiły się głosy, że Lewica być może zaproponuje rozwiązanie, by uchwalić ustawę wprowadzającą wolną Wigilię z rocznym vacatio legis. 24 grudnia byłby wolny od następnego roku - mówił we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Początkowo Hołownia przekonywał, że szansa na to, by tegoroczna Wigilia była dniem wolnym, jest "umiarkowana". Argumentował, że projekt wprowadzający 24 grudnia dzień wolny od pracy wpłynął "dość późno" i jeśli ma nie być "procedowany na rympał", to musi przejść przed sejmowe komisje. Jak się jednak okazuje, najwyraźniej Marszałek Sejmu zmienił zdanie. Według naszych ustaleń naciska on już na posłów, aby rozstrzygnąć kwestię ewentualnej wolnej Wigilii już w środę, w przyszłym tygodniu!

A Wy co sądzicie? Czy 24 grudnia powinien stać się dniem wolnym od pracy? Odpowiedzcie w poniższej sondzie!

