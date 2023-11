Tusk kompletuje rząd. Padło nazwisko nowego szefa MSZ?

Jeszcze w tym tygodniu mamy poznać szczegóły umowy koalicyjnej, którą podpiszą przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy. Ruszyła również giełda nazwisk związana z objęciem poszczególnych stanowisk. Wciąż nie jest jasne, kto będzie marszałkiem Sejmu, choć coraz częściej pojawiają się głosy, że będzie to Szymon Hołownia. Nie wiadomo jednak, czy lider Polski 2050 będzie pełnił tę funkcję rotacyjnie, czy też pokieruje pracami Sejmu całą kadencję. Przesądzone jest natomiast to, że premierem zostanie Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz ponoć ma zostać ministrem obrony narodowej, z kolei Radosław Sikorski ma zostać ministrem spraw zagranicznych.

- Potrzebujemy podmiotowego ministra spraw zagranicznych, potrzebujemy podmiotową politykę zagraniczną, w ogóle politykę zagraniczną, której nie było przez ostatnie lata, więc kto jak nie Sikorski takie wyzwanie jest w stanie podjąć, gorąco trzymam kciuki, żeby to się stało. Cieszę się, że to nazwisko, nazwisko Sikorskiego się pojawia w tym kontekście, bo to naprawdę jest najlepszy z możliwych kandydatów na to miejsce - mówił dziś w Radiu ZET Grzegorz Schetyna.

Radosław Sikorski był ministrem spraw zagranicznych w latach 2007-2014. Od 2019 roku jest europosłem, kandydował wówczas z listy Koalicji Obywatelskiej.

W naszej galerii możesz zobaczyć, jak mieszka Donald Tusk

Morawiecki lepszym premierem niż Tusk?! Polacy nie mają złudzeń #EwelinaPyta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.