Zdumiewające słowa Donalda Tuska. Powiedział "przepraszam" do nauczycieli

W 43. zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego, który rozpoczął się w czwartek (21 listopada) w Warszawie, bierze udział 168 delegatów z 16 okręgów ZNP, dwóch sekcji związkowych (Administracji i Obsługi oraz Emerytów i Rencistów), a także z Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Celem zjazdu jest m.in. przyjęcie strategii na kolejną kadencję.

Tusk zaskoczył nauczycieli. Przeprosił ich. Zdumiewające za co!

W piątek (22 listopada) w wydarzeniu uczestniczył szef rządu. Nagle Donald Tusk powiedział: - Muszę zacząć nasze spotkanie od słowa "przepraszam". Pamiętam czas, kiedy do wszystkich zgryzot codziennego dnia dołączyło się agresywne podejście władzy państwowej. Dużo wysiłku włożyłem w to, by władza się zmieniła, ale reprezentuję państwo i to państwo polskie jest winne słowo: przepraszam. Szef rządu zaznaczył, że reprezentuje państwo polskie, które "przez wiele ostatnich lat potraktowało (...) nauczycielki i nauczycieli, ludzi jednego z najważniejszych zawodów w naszej ojczyźnie – w sposób niegodny".

Nawiązał tym samy do strajku nauczycieli w 2019 r. - Przepraszamy za to, czego doświadczyliście w czasie słynnego strajku – powiedział. - To co was wtedy spotkało, było niewybaczalnym błędem ze strony władzy. Przyjmijcie te przeprosiny z najlepszą wolą. One płyną z głębi serca – dodał premier Tusk. Zaznaczył też, że "zawód nauczyciela nie może być opłacany niżej niż przeciętna płaca". - Dla mnie to też jest oczywiste. Nie może tak być – podkreślił. I zobowiązał się do przyspieszenia prac nad projektem.

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela. Co zawiera?

Obywatelski projekt nowelizacji Karty nauczyciela został złożony w Sejmie z inicjatywy ZNP w 2021 r. Zakłada on powiązanie zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Pierwsze czytanie odbyło się w lutym 2022 r. Następnie projekt trafił do dalszych prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Jego ponowne pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie w styczniu tego roku. Następnie projekt trafił do dalszych prac w Komisji Edukacji i Nauki.

