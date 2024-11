Grzegorz Schetyna ujawnia szczegóły prawyborów KO: "Prowadzi je zewnętrzna firma. Mamy gwarancje tajności"

Wieliński o wyborze kandydata PiS na prezydenta: To jest cyrk, co tam się dzieje

SMS-y za Trzaskowskim i Sikorskim

Od godziny ósmej rano w piątek w Koalicji Obywatelskiej trwa SMS-owe głosowanie. W taki sposób wyłoniony zostanie kandydat tej formacji na prezydenta. Pomiędzy Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim wybierać może niemal 30 tysięcy osób należących głównie do Platformy Obywatelskiej, ale też do Inicjatywy Polskiej, Zielonych i Nowoczesnej. W instrukcji przesłanej do wszystkich członków KO poinformowano, że głosowanie jest tajne. Jak to możliwe przy wyborach odbywających się za pomocą telefonów komórkowych? Zapytaliśmy o to Grzegorza Schetynę, byłego szefa PO. - Podpisaliśmy umowę cywilną z kompletnie zewnętrzną firmą, która dała gwarancję tajności. Był przetarg i wybraliśmy taką, która bierze w całości na siebie proces przeprowadzenia tych wyborów. I ona dostarcza wynik, my go tylko ogłaszamy - mówi nam były szef polskiej dyplomacji.

Kiedy wyniki prawyborów?

Głosowanie kończy się w piątek o północy. Firma, która przeprowadza wybory ma dostarczyć wyniki najpóźniej w sobotę do godziny 12:00. Wszystkie dane trafią do specjalnej komisji jaką powołała Platforma. Na czele tego gremium stoi wicemarszałek Dorota Niedziela. Wszystko wskazuje więc na to, że zwycięzca zostanie zaprezentowany podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, która odbędzie się o godzinie 11. - To plan "A". jeżeli jednak okaże się, że liczenie głosów potrwa z jakichś powodów dłużej, zorganizujemy później konferencję prasową - mówi nam jeden z polityków PO.

