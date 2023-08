Senator Jacek Bogucki na Twitterze zamieścił wpis z grafiką. Treść wpisu brzmiała: - 100 lat temu Adolf Hitler najpierw próbował przejąć władzę na ulicy. 90 lat temu wygrał wybory w Niemczech. Jak się to skończyło…#Pamiętamy‼️😢Na szczęście Polska🇵🇱 to nie Niemcy a #Tusk to nie Hitler choć podobieństwo… pewnych działań…🤬. Do tego dobrane zostały dwa zdjęcia, jedno przedstawiające Adolfa Hitlera, a drugie plakat z Donaldem Tuskiem zachęcającym do wzięcia udziału w wyborach 15 października. Po wpisie polityka PiS wybuchła awantura! W rozmowie z Onetem Bogucki wyjaśnił, co chciał przekazać wpisem i grafikami: - Mówiłem to już dawno. Nie wolno wykorzystywać w celach politycznych śmierci ludzi. A Donald Tusk ciągle wykorzystuje śmierć i tragedie ludzi. I ja się na to nie godzę - skomentował, doprecyzowując, że chodzi o takie sprawy jak np. sprawa pani Joanny z Krakowa.

Do wpisy senatora Jacka Boguckiego odniosła się już Platforma Obywatelska. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki napisał na Twitterze: - Senacka komisja etyki już raz ukarała senatora Boguckiego naganą za haniebne porównanie Donalda Tuska do Hitlera. Widać nic go to nie nauczyło. Swoim skandalicznym wpisem po raz kolejny naruszył godność senatora i dobre imię lidera PO. To zachowanie nie pozostanie bez reakcji.

Kim jest Jacek Bogucki, podlaski senator PiS?

To już nie pierwsze zamieszanie, jakie wywołał senator Bogucki. Niedawno w czasie rozmowy w lokalnej telewizji padły z jego ust słowa dotyczące Tuska, które wywołały natychmiastową reakcję polityka PO, Krzysztofa Truskolaskiego. Zaś w zeszłym roku powiedział, że "nikt normalny" nie powinni wyciągać ręki po tzw. dodatek węglowy.

