Komorowski mówi, do czego posunie się opozycja, by wygrać wybory. Druzgocząca opinia

Co się dzieje ze środkami z ofiar?

W rozmowie z TVN24 Adam Niedzielski przyznał, że ogromną liczbę zakażeń grypą widać przede wszystkim w zachowaniu Polaków. W tygodniu przed świętami szturm na apteki był tak wielki, że odnotowany popyt przerastał te z poprzednich lat. - Jeżeli popatrzymy na liczbę zachorowań, to ona jest nie tylko większa niż rok czy dwa lata temu, kiedy były czasy pandemii, ale jest większa niż w 2019 roku. Tak było w najgorszych czasach pandemii - mówił Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski: Monitorowanie nie wystarcza. Występują niedobory

Szef resortu zdrowia potwierdził, że sytuacja jest niełatwa. Podkreślił, że monitorowanie nie wystarcza, a leki już są gromadzone i choć w skali kraju nie ma niebezpieczeństwa, to lokalnie występują niedobory leków. - Cały czas monitorujemy sytuację, ale to nie wystarcza. Patrzymy, z czego wynikają ewentualne lokalne niedobory. W skali kraju, jeśli chodzi o zabezpieczenia, zapasy są na kilka miesięcy do przodu, ale występują lokalne braki, związane z łańcuchem dystrybucji. Apteki mają podpisane umowy z konkretnymi hurtowniami - oświadczył minister.

Przekaz ministra był prosty: w wypadku wystąpienia lokalnych niedoborów, sprawą zajmować się ma Główny Inspektorat Farmaceutyczny, który będzie w tym razie weryfikował łańcuchy dostaw prowadzące do miejsca wskazanych braków. Od razu Niedzielski dodał, że wiele z leków, które dotąd docierały do Polski z Azji, wpływała do Europy przez Odessę w Ukrainie, po części winną więc występowania niedoborów jest Federacja Rosyjska, która prowadzi wojnę z naszym wschodnim sąsiadem.

Najprostsza odpowiedź na niedobory leków? Zamienniki

Najszybszą formą wychodzenia z braków w lekach jest stosowanie dostępnych zamienników. W tym celu, jak podkreślił minister zdrowia, zaalarmowani zostali lekarze i samorządowcy, by płynnie przechodzić od wydawania jednych preparatów do drugich. - Nawiązaliśmy współpracę z Izbą Lekarską i innymi organami samorządowymi, by pokazywać, które leki niekoniecznie muszą być zapisywane, więc mamy ciągłą wymianę informacji ze środowiskiem - podsumował Niedzielski.

Poniżej galeria, w której znajdziecie zdjęcia Agaty Dudy wraz z żołnierkami

Sonda Jak oceniasz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego? Dobrze Źle