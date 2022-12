Komorowski mówi, do czego posunie się opozycja, by wygrać wybory. Druzgocząca opinia

Wybory parlamentarne 2023 będą niezwykle ważne dla partii rządzącej, która będzie się ubiegać o trzecią z rzędu kadencje, ale też dla opozycji, która po raz kolejny może próbować odsunąć PiS od władzy. Rozważane są różne strategie, jak to zrobić, jak na przykład jedna lista opozycji. Tymczasem Bronisław Komorowski wyraził mocną opinie na temat czekającej nas kampanii wyborczej. - Obawiam się, że to będzie festiwal populizmu i obietnic bez pokrycia. Przecież PiS dwukrotnie wygrał w ten sposób wybory. Skuteczna wyborczo okazała się również kampania kłamstw, oszczerstw i insynuacji wobec konkurentów. Dzisiejsza opozycja również stanie więc przed pokusą naśladowania zwycięskich kampanii PiS – mówił w rozmowie z Interią. Były prezydent obawia się, że opozycja ulegnie pokusie i zacznie epatować pustymi obietnicami, podobnie zresztą jak PiS. - Mam nadzieję, że dzisiejsza opozycja demokratyczna, choć częściowo takiej pokusie nie ulegnie. A na pewno nikt w tej konkurencji nie dorówna PiS-owi, który osiągnął szczyty hipokryzji, kłamstwa, obietnic bez pokrycia i brutalności w propagandzie – stwierdził. Dodał także, że jeśli opozycja wygra, to jego zdaniem skupi się przede wszystkim na odbudowywaniu relacji z Unią Europejską i walką z inflacja.

