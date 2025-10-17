Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.

Prezydent Nawrocki, uzasadniając swoje weto, podkreślił, że nowelizacja uznaje etnolekt wilamowski za język regionalny w rozumieniu przepisów ustawy z 2005 roku. Zwrócił jednak uwagę na wątpliwości dotyczące przesłanek, na których oparto tę regulację. - Czy proponowana regulacja została oparta na przesłankach merytorycznych, a nie wyłącznie na przesłankach natury symbolicznej lub politycznej? – pytał prezydent, dodając, że wymagana jest obiektywna weryfikacja w oparciu o dane naukowe.

Stanowiska ekspertów w tej sprawie są bowiem podzielone. Część językoznawców uważa, że tradycyjna mowa mieszkańców Wilamowic stanowi odrębny język, podczas gdy inni przypisują ten etnolekt do zachodniej grupy języków germańskich. Te rozbieżności w ocenach naukowych stanowiły istotny argument dla prezydenta, który w uzasadnieniu swojej decyzji podkreślał potrzebę jednoznacznych i obiektywnych dowodów na odrębność języka wilamowskiego.

Opinie ekspertów podzielone

Prezydent Nawrocki odwołał się do opinii prof. Marii Katarzyny Lasatowicz, która wskazuje na analogię etnolektu wilamowskiego względem różnych dialektów niemieckich. Z jej ustaleń wynika, że „wyspy językowe na Śląsku, w tym Wilamowice reprezentują »śląski dialekt kolonizacyjny i złożyły się na niego dialekty osiedleńców, reprezentujących średnio-, górno i dolnoniemieckie grupy dialektalne«”. Prof. Lasatowicz, choć podkreśla znaczenie działań na rzecz przywrócenia etnolektu do użycia, wskazuje, że są to próby ratowania form dialektu, prezentowanych raczej w formie stylizacji.

Z kolei prof. Tomasz Wicherkiewicz prezentuje odmienne stanowisko. Twierdzi on, że „w wilamowskim jest tyle polonizmów, tyle niezwykłych artefaktów, nawet średniowiecznych oraz dialektalnej polszczyzny, że to dopiero w sumie tworzy odrębny system językowy wilamowskiego”. Profesor Wicherkiewicz uważa, że jest to mikrojęzyk wyspowy etnolekt germański o charakterze lokalnym, unikalny w swoim rodzaju.

Co podpisał prezydent?

Kancelaria Prezydenta poinformowała też, że Karol Nawrocki podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która zakłada, że do stażu pracy wliczane będą m.in. okresy przepracowane na umowach cywilnoprawnych czy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Prezydent podpisał też nowelę o ograniczeniu odsetek za zwłokę przy kontrolach skarbowych, a także nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Swój podpis Karol Nawrocki złożył również pod nowelą ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz pod nowelizację Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którą do protokołu z okazania konieczne będzie załączenie zdjęć osób okazywanych.

