Zmarł Andrzej Olechowski w wieku 79 lat, były minister finansów i spraw zagranicznych, a także współzałożyciel Platformy Obywatelskiej.

Jego śmierć potwierdził wieloletni przyjaciel Wojciech Mann, a politycy tacy jak Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty składają kondolencje.

Olechowski był cenionym ekonomistą i dyplomatą, który aktywnie uczestniczył w polskiej transformacji ustrojowej.

Politycy żegnają Andrzeja Olechowskiego

Wiadomość o śmierci Andrzeja Olechowskiego wywołała poruszenie w świecie polskiej polityki. Kondolencje rodzinie i bliskim złożył premier Donald Tusk, który przez lata współpracował ze zmarłym.

– Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z „trzech tenorów” Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju – napisał na platformie X premier Donald Tusk.

W podobnym tonie wypowiedział się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając rolę Olechowskiego w budowie fundamentów nowoczesnej Polski.

– Odszedł Andrzej Olechowski. Były minister finansów i minister spraw zagranicznych. Ekonomista i dyplomata, człowiek głęboko zaangażowany w sprawy państwa. Współtworzył fundamenty polskiej transformacji, zawsze stawiając na odpowiedzialność, dialog i zdrowy rozsądek. Pozostanie w pamięci jako ktoś, kto myślał o Polsce w kategoriach dobra wspólnego – napisał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Słowa pożegnania opublikował również marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący Lewicy nazwał odejście polityka stratą dla Polski, zwracając uwagę na jego kulturę i rozwagę.

– To zły tydzień dla Polski. Zmarł Andrzej Olechowski. Człowiek wielkiej kultury, rozwagi i odpowiedzialności za państwo. Cześć Jego pamięci. Kondolencje dla Rodziny – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

Kim był Andrzej Olechowski?

Andrzej Olechowski był ekonomistą i dyplomatą, którego kariera na stałe wpisała się w historię III Rzeczypospolitej. Pełnił kluczowe funkcje w rządzie na początku lat 90. W 1992 roku objął stanowisko ministra finansów, a w latach 1993-1995 kierował resortem spraw zagranicznych. Jego działalność w tamtym okresie była istotnym elementem polskiej transformacji gospodarczej i politycznej.

Największą rozpoznawalność przyniosła mu jednak działalność polityczna na początku XXI wieku. Andrzej Olechowski był jednym ze współzałożycieli Platformy Obywatelskiej, tworząc słynne trio "trzech tenorów" razem z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim. Dwukrotnie ubiegał się o najwyższy urząd w państwie, startując w wyborach na Prezydenta RP w 2000 i 2010 roku. Poza polityką był również aktywny w świecie biznesu, zasiadając m.in. w Radzie Dyrektorów Euronet Worldwide Inc.