Andrzej Olechowski ocenił działania Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska

Jak długo Jarosław Kaczyński i Donald Tusk będą liderami największych partii politycznych w Polsce? Na razie nic nie wskazuje na zmianę, a obaj panowie zakasali rękawy i rozpoczęli serię spotkań z mieszkańcami Polski. Ich działania eksperci oceniają jako nieformalny start kampanii wyborczej. W podobnym tonie mówią też inni politycy, którzy śmiało oceniają tournee Kaczyńskiego i Tuska. O ocenę działań prezesa Prawa i Sprawiedliwości i lidera Platformy Obywatelskiej pokusił się też Andrzej Olechowski, były minister finansów oraz były minister spraw zagranicznych, w wywiadzie dla tygodnika "Wprost".

Olechowski nie szczędził uszczypliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, którego porównał do podstarzałego rockmana! Oberwało się też Donaldowi Tuskowi, który choć w ocenie Olechowskiemu trzyma się nieźle, to jest zaplecze pozostawia wiele do życzenia. Zdaniem Olechowskiego, kluczowa w wyborach parlamentarnych 2023 będzie forma liderów PiS i PO. Od niej wiele zależy, być może nawet wygrana! Bo ten, kto będzie w znakomitej formie, będzie też potrafił przekonać Polaków do głosowania na jego partię.

Olechowski mocno o wyborach 2023. "To nie będzie bułka z masłem"

- Jedną ze spraw, która będzie istotna w wyborach to forma liderów. Kaczyński jest w trudnej sytuacji, Polacy są nim zmęczeni. W tym pożegnalnym tournée, które odbywa po Polsce, kojarzy mi się z rockmanem, który się źle zestarzał. Tusk jawi się jako bardziej prężny. (...) Ciut gorzej jest z jego zapleczem - mówi w wywiadzie dla "Wprost" Olechowski. Prognozuje, że walka wyborcza będzie w przyszłym roku wyrównana i ostra. - W PiS musi być przekonanie, że zbliżające się wybory nie będą bułką z masłem. W ostatnich sondażach opozycja gromadzi ponad 50 proc. głosów, a jednocześnie liczba wyborców niezdecydowanych jest nieduża - mówi Olechowski dla "Wprost". Dodaje, że opozycja musi się spieszyć z listami. Jego zdaniem, najważniejsza będzie deklaracja, że opozycja stworzy po ewentualnych wygranych wyborach wspólny rząd.

Kim jest Andrzej Olechowski? Kiedyś jeden z liderów PO

Kim jest Andrzej Olechowski? To jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej, lider Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, były minister finansów oraz były minister spraw zagranicznych. Był też kandydatem w wyborach prezydenckich w 2000 i 2010 roku. W 2009 roku zrezygnował z członkostwa w PO. Z wykształcenia jest ekonomistą.

