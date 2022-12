i Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS Donald Tusk

Podwładni radzą Tuskowi

Co musi zrobić Tusk, by wygrać wybory? "Przekonać, że nie jest antypolski"

Po raz pierwszy od siedmiu lat partia Donalda Tuska (65 l.) ma realne szanse wygrać z Jarosławem Kaczyńskim (73 l.) i PiS. Co lider PO musi zrobić, aby zadać decydujący cios w przyszłorocznych wyborach? – Tusk musi przekonywać, że jest patriotą, że nie jest antypolski, co próbuje wmawiać PiS. Musi przypominać, ile dla Polski zrobił i co chce jeszcze zrobić. I powtarzać, że nie zlikwidujemy 14. i 13. emerytury, 500 plus, tylko obniżymy inflację tak, aby te pieniądze miały znów wartość – mówi nam poseł PO Jerzy Borowczak (65 l.).