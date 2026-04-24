Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki. Kto zajmie jego miejsce w Sejmie?

Łukasz Litewka zmarł w wieku 36 lat w wyniku tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło w czwartek. Poseł został potrącony przez samochód osobowy marki Mitsubishi, kiedy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Okoliczności zdarzenia są w trakcie wyjaśniania. Jak poinformował asp. sztab. Adam Jachimczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Litewka jechał bez kasku po drodze, która nie posiadała ścieżki rowerowej, jednak miał prawo tamtędy się poruszać. Nieoficjalne informacje podają, że 57-letni kierowca samochodu mógł zasnąć lub zasłabnąć za kierownicą. Badanie wykazało, że był trzeźwy w chwili zdarzenia. Mężczyzna został zatrzymany przez policję.

Łukasz Litewka, który startował z ostatniego miejsca na liście Nowej Lewicy w okręgu nr 32, uzyskał w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku imponujący wynik 40 579 głosów. Jego popularność wynikała z szerokiego zaangażowania w działalność charytatywną i społeczną. Jego fundacja #TeamLitewka aktywnie wspierała leczenie dzieci, ratowanie zwierząt oraz reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym. Podczas kampanii wyborczej w 2023 roku Litewka wykorzystał swoje plakaty do promowania adopcji psów ze schroniska, umieszczając na nich wizerunki zwierząt z ich imionami i danymi kontaktowymi. Po zakończeniu kampanii banery zostały przekazane do schroniska jako materiał docieplający.

Kto zastąpi Łukasza Litewkę w Sejmie?

W świetle obowiązujących przepisów, najbardziej prawdopodobnym kandydatem do objęcia mandatu po Łukaszu Litewce jest Rafał Adamczyk. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku uzyskał on 5900 głosów. Urodzony w 1974 roku w Dąbrowie Górniczej, jest absolwentem zarządzania przedsiębiorstwem i marketingu przemysłowego na Politechnice Śląskiej oraz studiów podyplomowych z urbanistyki i planowania przestrzennego. Posiada doświadczenie w samorządzie, pracując w urzędzie miasta Będzina jako pełnomocnik i rzecznik prasowy prezydenta, a następnie jako I wiceprezydent. Zasiadał również w Sejmie IX kadencji. Od 2024 roku jest członkiem zarządu województwa śląskiego.

Jeśli Rafał Adamczyk zdecyduje się nie przyjąć mandatu, kolejną osobą z największą liczbą głosów na liście Nowej Lewicy w okręgu nr 32 (sosnowieckim) jest Bożena Borowiec, na którą zagłosowało 4937 osób. 57-letnia absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, urodzona w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 2018-2024 pełniła funkcję zastępcy prezydenta Dąbrowy Górniczej, odpowiadając za politykę społeczną, mieszkaniową, oświatową i zdrowotną. Obecnie jest zastępcą prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W przypadku rezygnacji zarówno Rafała Adamczyka, jak i Bożeny Borowiec, mandat poselski mógłby przypaść Wiktorii Grelewicz, która w wyborach uzyskała 1507 głosów. Jest absolwentką studiów dyplomatycznych, kontynuującą naukę na kierunkach administracja oraz studia migracyjne. Zawodowo związana z parlamentem, gdzie zajmuje się tematyką społeczną, polityką publiczną i komunikacją. Pełni funkcję doradczyni marszałka Sejmu oraz wicerzeczniczki Lewicy. Jest również związana z Inicjatywą Wschód.

W naszej galerii zobaczysz miejsce wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka:

60

Sonda Jak zapamiętasz działalność Łukasza Litewki? Jako zaangażowanego społecznie polityka Jako obrońcę praw zwierząt Jako aktywistę pomagającego potrzebującym Trudno mi ocenić / nie znałem(am) jego działalności