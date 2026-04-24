Marta Nawrocka zareagowała na śmierć Łukasza Litewki. Poruszające słowa pierwszej damy

Sara Osiecka
2026-04-24 7:31

Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki wstrząsnęła opinią publiczną, wywołując falę wspomnień o jego działalności charytatywnej i zaangażowaniu społecznym. Politycy, w tym pierwsza dama Marta Nawrocka oraz prezydent Karol Nawrocki, składają kondolencje, podkreślając jego wyjątkową wrażliwość i altruizm.

Marta Nawrocka żegna Łukasza Litewkę

  • Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zginął tragicznie w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej. Był znany z niezwykłej wrażliwości i zaangażowania społecznego, szczególnie w działalność charytatywną na rzecz porzuconych zwierząt, współpracując m.in. z Dodą.
  • Jego śmierć wywołała głęboki smutek i liczne kondolencje, w tym od Marty Nawrockiej (żony prezydenta) i samego prezydenta Karola Nawrockiego. Oboje podkreślili jego zaangażowanie, wrażliwość i zdolność do dostrzegania problemów społecznych, zwłaszcza tych dotyczących zwierząt.
  • Zaledwie godzinę przed tragicznym wypadkiem, Łukasz Litewka opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis na temat przemocy wśród młodzieży, ostrzegając przed konsekwencjami takich zachowań.

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, który zginął tragicznie w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej, pozostawił po sobie niezatarte wspomnienia jako człowiek o niezwykłej wrażliwości i zaangażowaniu społecznym. Jego działalność charytatywna, zwłaszcza na rzecz porzuconych zwierząt, wyróżniała go na polskiej scenie politycznej. Współpracował z wieloma osobami ze świata show-biznesu, m.in. z Dodą, w walce o poprawę losu zwierząt.

Marta Nawrocka, żona prezydenta, wyraziła swój głęboki smutek i podziw dla postawy Łukasza Litewki. Na swoim InstaStory napisała kilka poruszających słów.

- Trudno uwierzyć, że posła Łukasza Litewki już z nami nie ma. Ta wiadomość zostawia pustkę, której nie sposób opisać. Był człowiekiem niezwykłej wrażliwości - kimś, kto nie przechodził obojętnie wobec cierpienia, również tego najcichszego, zwierzęcego. Jego działania pokazywały, jak wielką siłę ma dobro, gdy stoi za nim prawdziwe zaangażowanie i serce. Myślami i modlitwą jestem z Rodziną, Bliskimi. Niech pamięć będzie źródłem siły i światłem, które nie zgaśnie - czytamy.

Pierwsza dama podkreśliła jego zdolność dostrzegania problemów, które wielu ludzi pomija w codziennym zabieganiu. Prezydent Karol Nawrocki wcześniej również wyraził swoje kondolencje za pośrednictwem platformy X.

- Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej - napisał.

Ostatni wpis posła

Zaledwie godzinę przed tragicznym wypadkiem, Łukasz Litewka opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym poruszał problem przemocy wśród młodzieży. Pisał o „dramacie dzisiejszej młodzieży” i łatwości, z jaką można skrzywdzić drugiego człowieka, ostrzegając przed konsekwencjami takich zachowań.

