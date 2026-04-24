Ostatnie słowa posła Litewki o Bogu, które wstrząsnęły Polską. Miał 36 lat

Poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął tragicznie w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej, mając zaledwie 36 lat.

Znany z zaangażowania społecznego, Litewka otwarcie mówił o swojej wierze w Boga, jednocześnie krytykując instytucję Kościoła.

Jego śmierć poruszyła Polskę, a jego stanowcze poglądy na temat wiary i roli Kościoła wciąż rezonują, poznaj jego słowa.

W czwartek, 23 kwietnia, w Dąbrowie Górniczej doszło do tragicznego wypadku drogowego. Życie stracił w nim 36-letni poseł Nowej Lewicy, Łukasz Litewka, który został potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze. Okoliczności tego zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez służby.

Wiara w boga i krytyka kościoła

Litewka otwarcie mówił o swojej wierze w Boga, nie widząc potrzeby usprawiedliwiania się z tego powodu. Jako jedyny poseł wybrany z list Lewicy podczas ślubowania dodał do przysięgi słowa "Tak mi dopomóż Bóg", zyskując tym samym sympatię wielu polityków PiS. Na swoim profilu na Facebooku pisał: „Nie mam też w zwyczaju zmieniać swoich poglądów, wierzę w Boga. Nie będę za to nikogo przepraszał. Lewica według mnie to partia, w której każdy ma prawo wierzyć w to, co chce”.

Jednocześnie poseł nie szczędził krytyki pod adresem instytucji kościelnych. Podkreślał, że brak rozliczeń i zdecydowanych działań w obliczu problemów prowadzi do spadku zaufania wiernych. „Na co my liczymy od osób, które potrafiły tuszować dużo poważniejsze tematy? Polski kościół popełnia błędy, a zawsze, gdy ma możliwość je naprawić i wyciągnąć konsekwencje, nie robi tego. Nie dziwcie się, że ludzie odchodzą od kościoła. Ja sam, gdy byłem młodszy, uczęszczałem na mszę, przestałem. Jeśli potrzebuję porozmawiać z Bogiem, nie potrzebuję do tego drugiego człowieka” – przyznał. Jego postawa, łącząca osobistą wiarę z krytycznym spojrzeniem na instytucję, była charakterystyczna dla jego publicznej działalności.

Polityk, który nie bał się mówić

Łukasz Litewka był przykładem polityka, który nie unikał trudnych tematów i otwarcie wyrażał swoje poglądy, nawet jeśli były one kontrowersyjne. Jego śmierć jest stratą dla polskiej sceny politycznej, a jego stanowcze wypowiedzi na temat wiary i Kościoła pozostaną w pamięci.

Poniżej galeria zdjęć: Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej

60

Śmierć posła Łukasza Litewki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.