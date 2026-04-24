Kto zastąpi Litewkę w Sejmie? Jest nazwisko potencjalnego następcy

Po śmierci posła Łukasza Litewki, polskie prawo wyborcze przewiduje, że jego mandat obejmie kolejny kandydat z tej samej listy.

Według doniesień medialnych, najbardziej prawdopodobnym następcą jest Rafał Adamczyk, doświadczony samorządowiec z Zagłębia Dąbrowskiego.

Proces objęcia mandatu wymaga formalnych kroków ze strony PKW i Marszałka Sejmu, a następnie złożenia ślubowania przez nowego posła.

Kto obejmie mandat po zmarłym pośle?

Zgodnie z polskim Kodeksem wyborczym, w przypadku śmierci posła, jego mandat obejmuje kolejny kandydat z tej samej listy wyborczej. Kluczowe jest, aby była to osoba, która w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskała najlepszy wynik spośród tych, którym nie udało się zdobyć mandatu.

Tusk bije na alarm, musimy być gotowi! „Rosjanie przygotowują się do agresywnych kroków!”

Łukasz Litewka został wybrany z listy Nowej Lewicy w okręgu numer 32, obejmującym m.in. Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą i Będzin. Oznacza to, że jego miejsce zajmie kandydat z tej samej listy i tego samego okręgu, który był tuż „pod kreską”. Jak donoszą media, najprawdopodobniej będzie to Rafał Adamczyk. To właśnie on uzyskał kolejny najwyższy wynik wśród kandydatów Nowej Lewicy w tym okręgu, którzy nie zdobyli mandatu.

Kim jest Rafał Adamczyk?

Rafał Adamczyk to doświadczony samorządowiec, którego kariera polityczna jest ściśle związana z regionem Zagłębia Dąbrowskiego. Od lat aktywnie działa na lokalnej scenie politycznej.

W swojej karierze pełnił już ważne funkcje publiczne, takie jak:

Wiceprezydent Będzina – doświadczenie w zarządzaniu miastem i realizowaniu polityki lokalnej.

Radny powiatu będzińskiego – reprezentowanie interesów mieszkańców na szczeblu powiatowym.

Pracownik administracji samorządowej – znajomość mechanizmów funkcjonowania urzędów i instytucji publicznych.

Jego bogate doświadczenie w samorządzie lokalnym może okazać się cennym atutem w pracy parlamentarnej.

Jak przebiega procedura objęcia mandatu?

Choć nazwisko Rafała Adamczyka jest już wskazywane, objęcie mandatu poselskiego wymaga przejścia przez ściśle określoną procedurę. To nie dzieje się automatycznie. Kolejne kroki wyglądają następująco:

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) wskazuje osobę uprawnioną do objęcia mandatu. PKW analizuje wyniki wyborów i formalnie ogłasza nazwisko kandydata. Marszałek Sejmu wydaje postanowienie o objęciu mandatu. Jest to formalny akt, który potwierdza prawo wskazanej osoby do zasiadania w parlamencie. Nowy poseł składa ślubowanie. To uroczysta przysięga, po której kandydat oficjalnie staje się posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dopiero po zakończeniu wszystkich tych formalności mandat zostaje oficjalnie objęty, a Sejm zyskuje nowego członka.

Ciągłość reprezentacji w polskim Sejmie

Polski system wyborczy jest skonstruowany tak, aby zapewnić ciągłość reprezentacji obywateli. Oznacza to, że nawet w tak tragicznych okolicznościach, jak śmierć posła, jego miejsce w parlamencie nie pozostaje puste na długo. Dzięki temu mechanizmowi wyborcy, którzy oddali swoje głosy na listę Nowej Lewicy w okręgu numer 32, nadal będą mieli swojego przedstawiciela w Sejmie. To ważne dla stabilności i funkcjonowania demokracji.

Kiedy zapadnie ostateczna decyzja?

Na formalne potwierdzenie nazwiska następcy Łukasza Litewki trzeba jeszcze poczekać, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie Rafał Adamczyk obejmie zwolniony mandat. Proces weryfikacji i formalności przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Marszałka Sejmu może zająć kilka dni. Oczekuje się, że ostateczna decyzja formalna zapadnie w najbliższym czasie.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat