Obowiązkowe prace domowe wracają do szkół? Zdradzono, kiedy można się spodziewać decyzji Barbary Nowackiej

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-09-19 11:04

Czy uczniowie znów będą musieli spędzać popołudnia na odrabianiu obowiązkowych zadań domowych? Wiceminister edukacji narodowej, Katarzyna Lubnauer, ujawniła, kiedy Barbara Nowacka, podejmie decyzję w sprawie ewentualnego powrotu obowiązkowych prac domowych. To już naprawdę niedługo, a sprawa budzi emocje zarówno wśród uczniów, rodziców, jak i nauczycieli.

Prace domowe wrócą!? Minister Barbara Nowacka wskazuje na konkretny termin

i

Autor: Art Service / Super Express; Shutterstock
  • Obowiązkowe prace domowe mogą wrócić do szkół, a MEN rozważa zmiany w dotychczasowych przepisach.
  • Decyzja minister Barbary Nowackiej w tej sprawie jest spodziewana już niedługo!
  • Sprawdź, jakie argumenty przedstawia resort edukacji i co to oznacza dla uczniów oraz rodziców.

Prace domowe – MEN zapowiada zmiany!

Kwestia obowiązkowych prac domowych od dawna wywołuje burzliwe dyskusje w środowisku edukacyjnym. Zwolennicy argumentują, że prace domowe utrwalają wiedzę zdobytą w szkole, rozwijają samodyscyplinę i odpowiedzialność. Przeciwnicy z kolei podkreślają, że nadmierne obciążenie uczniów zadaniami domowymi prowadzi do stresu, wypalenia i ogranicza czas na rozwój zainteresowań oraz odpoczynek. Od 1 kwietnia 2024 roku obowiązują przepisy ograniczające zadawanie prac domowych w szkołach podstawowych. Zgodnie z przepisami w klasach I-III szkół podstawowych nie zadaje się prac domowych pisemnych i praktyczno-technicznych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą. W klasach IV-VIII prace domowe mogą być zadawane, jednak nie są obowiązkowe. Zamiast oceny z pracy domowej, uczeń ma otrzymać informację, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy.

Zobacz: Miesiąc miodowy się skończył! Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Wyniki mogą zaskoczyć

Wiceminister edukacji, Katarzyna Lubnauer, w rozmowie z Radiem ZET, odniosła się do pytania o przyszłość prac domowych w polskiej szkole. Jak zaznaczyła, minister Barbara Nowacka planuje podjąć decyzję w tej sprawie już naprawdę niedługo! - Będzie pewnie w październiku decydować, w jakiej postaci powinny być zmiany i od kiedy – zdradziła wiceminister.

Jakie zmiany czekają uczniów?

Wiceminister Lubnauer podkreśliła, że MEN nie planuje powrotu do stanu sprzed zmian, kiedy to prace domowe były obowiązkowe i oceniane. - Na pewno nie chcemy powrotu prac domowych w takim zakresie, jak było to przed zmianą. Będziemy wypracowywać jakieś rozwiązanie, które nie będzie powrotem do tego, co było przed ograniczeniem – przypominam – oceniania, ponieważ pracę domową w dalszym ciągu można zadawać, tylko że ocena powinna mieć charakter odpowiedzi, co się zrobiło dobrze, co się zrobiło źle – wyjaśniła w Radiu Zet.

Sprawdź: Hołownia znów spotka się z ludźmi Kaczyńskiego. To mocno nie spodoba się Putinowi!

Do końca września MEN ma otrzymać analizy z Instytutu Badań Edukacyjnych – Państwowego Instytutu Badawczego, który przeprowadza ewaluację przepisów dotyczących ograniczenia prac domowych. Analiza IBE ma zawierać opinie nauczycieli i uczniów oraz przeanalizowane wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Galeria poniżej: Tak zmieniała się Barbara Nowacka

Barbara Nowacka, 2021r.
11 zdjęć
Polityka SE Google News
Sonda
Czy Twoim zdaniem obowiązkowe prace domowe powinny wrócić do szkół?
FB_Minister Nowacka zasłużyła na 0
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MEN
KATARZYNA LUBNAUER
BARBARA NOWACKA
PRACE DOMOWE