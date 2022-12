Jasełka uczniów z Gdańska wywołały aferę. Jezusa wozili na taczce i dali mu 500 plus

W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prof. Andrzej Horban wskazywał, że sytuacja jest niełatwa, ale nie ma konieczności powrotu do obostrzeń znanych z pandemii koronawirusa. Zdaniem eksperta wirus grypy nie jest nam obcy i umiemy sobie całkiem dobrze z nim radzić. Jednak profesor przekonuje, że gdyby maseczki znów weszły do gry, zauważylibyśmy zdecydowanie mniej zakażeń wirusem grypy.

- Uczciwie mówiąc, gdyby zaczęto używać ponownie maseczek w miejscach publicznych – byłoby znakomicie, gdyż zawsze zmniejsza to transmisję wirusów przenoszonych drogą oddechową. I zmniejszy to napór na przychodnie - ocenił profesor.

Prof. Andrzej Horban o dużej liczbie zakażeń RSV: Ponowny apel o używanie maseczek

Przewodniczący Rady Medycznej odniósł się także do komentarzy, jakoby duża liczba zakażeń wirusem RSV, która ostatnio jest notowana, była efektem niewłaściwej polityki zdrowotnej w ostatnich latach. Zdaniem prof. Horbana fakt, że nie mieliśmy kontaktu z wieloma patogenami to właśnie dowód na skuteczność izolacji i prawidłowej polityki w kwestii zdrowia.

- To, że było mniej zakażeń innymi wirusami, było właśnie efektem prawidłowej polityki. Przy okazji mieliśmy dowód, że przyjęte rozwiązania były skuteczne, jak chodzi o transmisję innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Stad ponowny apel o używanie maseczek w miejscach publicznych - podkreślił ekspert.

W trakcie wywiadu dla "Rz" prof. Andrzej Horban zabrał głos także w kwestii dostępności leków. We wtorek sam Adam Niedzielski (52 l.), minister zdrowia, mówił o tym, że dochodzi do lokalnych niedoborów. Zdaniem przewodniczącego Rady Medycznej ostateczność w postaci "leków babcinych" to bardzo odległa rzeczywistość.

- Specyfików jest mnóstwo, a w ostateczności pozostaną leki „babcine”. Co prawda jesteśmy już daleko od tych czasów. Wdrażać się powinno prawidłową diagnostykę zakażeń wirusowych, bo w przypadku grypy dysponujemy lekami hamującymi namnażanie wirusa grypy - podkreślił prof. Horban.

