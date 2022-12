Ważny apel posłanki Piekarskiej. Mówi o śmiertelnym zagrożeniu

Katarzyna Piekarska stara się wrócić do normalności po wykańczającej chorobie, licznych terapiach i ogromnym stresie. Pracuje i na bieżąco śledzi najważniejsze wydarzenia na polskiej arenie politycznej. Bardzo lubi tez zwierzęta. W końcu jak nam powiedziała, to kot jako pie4rwszy się zorientował, że w piersi rozwija się rak. Teraz postanowiła się zatroszczyć także o inne czworonogi w specjalnym apelu. - Nie strzelamy w Sylwestra! Petardy, fajerwerki - to śmiertelne zagrożenie dla zwierząt – napisała na Twitterze. W komentarzach od razu pojawiły się osoby, które popierają prośbę posłanki, ale także od osób, które deklarują, ze 31 grudnia będą puszczać fajerwerki mimo wszystko. Jedną z osób, które chcą strzelać, jest między innymi Janusz Korwin-Mikke, który w swoich mediach społecznościowych reklamuje sztuczne ognie w towarzystwie swojego psa. Na profilu polityka na TikToku można nawet znaleźć filmik, na którym Janusz Korwin-Mikke odpala petardę tuż obok swojego pupila, który wydaje się być nieporuszony hukiem. Jak widać dyskusja na temat sztucznych ogni w Sylwestra to już tradycja.

