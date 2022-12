Tomasz Lis zachwala Plan Balcerowicza

Leszek Balcerowicz to postać, której starszym czytelnikom przedstawiać nie trzeba. Młodsi natomiast mogą nie pamiętać wielkich emocji związanych z wprowadzeniem przełomowego dla polskiej gospodarki "Planu Balcerowicza". Reformę byłego wicepremiera popierał m.in. Jarosław Kaczyński. Po latach jednak ocenią ją dość powściągliwie. - Reforma Balcerowicza załatwiła pewne sprawy, przywrócono prawdziwy pieniądz, stworzono banki, giełdę, ale cena, która została zapłacona za tę reformę, była nieporównanie większa niż to było konieczne - ocenił prezes PiS na spotkaniu w Pabianicach. Wielkim entuzjastą działań Leszka Balcerowicza ciągle jest natomiast Tomasz Lis, który wspomniał jego reformę na Twitterze. - 33 lata temu sejm uchwalił plan Balcerowicza. Zapewnił on Polsce, dzięki kontynuacji w zasadniczych zrębach przez kolejne ekipy, okres najbardziej dynamicznego rozwoju gospodarczego w historii państwa i narodu. Balcerowiczowi należy się za to wielki pomnik - stwierdził dziennikarz.

Wielka awantura o Leszka Balcerowicza

Wpis Tomasza Lisa wywołał burzę. Na Twitterze wybuchła prawdziwa awantura! - Chyba pomnik z betonowymi kajdanami - tak ripostował prezenterowi Dawid Dobrogowski z Lewicy. - Niech Pan wskaże choć jednego poważnego ekonomistę, który dzisiaj pochwali plan Balcerowicza. Jednego - wtórował jeden z internautów. - Kosztem upadłości i sprzedaży majątku za grosze. Taka to była prywatyzacja - dodał kolejny użytkownik Twittera. Zwolenników Leszka Balcerowicza jednak nie brakuje. - Prawda, ale jak czytam komentarze pod tym twittem, to się dziwię, ilu jest wrogów wolności i kto tym ludziom zrobił wodę z mózgu? System edukacji? - pytał jeden z nich.

