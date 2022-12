i Autor: Marek Kudelski/Super Express Donald Tusk

Zaskakujące doniesienia

Donald Tusk w niebezpieczeństwie?! Dostał ochronę państwa

Donald Tusk dostał ochronę Służby Ochrony Państwa. To decyzja niejawna ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. SOP to formacja podlegająca MSWiA, przeznaczona do ochrony osób rządzących w Polsce. Szef Platformy Obywatelskiej dostał ochronę, choć jest liderem opozycji. Czy to oznacza, że jest w niebezpieczeństwie?