i Autor: PAWEL JASKOLKA / SUPER EXPRESS

Afera wizowa

Obajtek przyjdzie na przesłuchanie ws. afery wizowej? "Chętnie stawię się na komisję"

Daniel Obajtek już trzykrotnie nie stawił się na przesłuchanie w sprawie afery wizowej, co tłumaczył trwaniem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Do tej pory deklarował, że po wyborach stanie przed komisją śledczą i wszystko wskazuje na to, że we wtorek 9 lipca faktycznie tak się stanie.